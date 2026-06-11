Rusza mundial bez Polaków. Komu kibicuje poseł Grabowski? Już wiemy! [WIDEO]

Piłka nożna 1 Komentarz

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Dziś ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Komu kibicował będzie poseł z Ostrołęki Marcin Grabowski (PiS), w przeszłości piłkarz? Zdradził to podczas obrad komisji w Sejmie!

Poseł Marcin Grabowski (PiS) swoje wystąpienie podczas obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaczął od kwestii programu 500+, później 800+, nazywając go "historycznym programem wspierającym polskie rodziny".

Ale zwrócił się też do gości z Hiszpanii, którzy byli obecni podczas komisji...

- Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata niestety nie ma. Ubolewamy, jesteśmy kibicami, zabrakło ich na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Ale są Hiszpanie i od dziś kibicuję Hiszpanii! Z całego serca, jesteśmy za Hiszpanią! Wszystkiego dobrego! - powiedział poseł ziemi ostrołęckiej, w przeszłości zawodowy piłkarz.

"Rozumiem, że dusza sportowca właśnie się obudziła podczas komisji" - zwróciła uwagę prowadząca obrady.

Poseł Grabowski zamieścił też w mediach społecznościowych zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim. "Pozdrawiamy wszystkich kibiców" - napisał polityk z Ostrołęki pod fotografią z prezesem PiS oraz grupą posłów pozujących z koszulką i piłką, na której lider partii złożył swój autograf.

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