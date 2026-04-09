Rusza V edycja Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej. Przed nami pierwsza kolejka

Piłka nożna 0 Komentarzy

Udostępnij

W piątek, 10 kwietnia, na boisku o sztucznej nawierzchni im. Aleksandra Harabasza w Ostrołęce zostanie rozegrana premierowa kolejka V edycji Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

fot. MOSIR Ostrołęka

W tegorocznej edycji o tytuł mistrzowski powalczy dziewięć drużyn: Dzbenitinaikos, Elektro-Energetyka Ostrołęka, Funzone Paintball Olszewka, KredytOK, KZMM, LZS Drwalex Białobiel, MMWM PieCar, MTS Ostrołęka oraz X-Car Auto-Lakiery.

Mecze inauguracyjne zaplanowano na dwie tury. Pierwsza rozpocznie się o godz. 19:45, druga o godz. 20:35.

Godz. 19:45 – Boisko A: LZS Drwalex Białobiel – KredytOK

Godz. 19:45 – Boisko B: KZMM – Dzbenitinaikos

Godz. 20:35 – Boisko A: MMWM PieCar – Funzone Paintball

Godz. 20:35 – Boisko B: MTS Ostrołęka – X-Car Auto-Lakiery

W pierwszej kolejce pauzuje drużyna Elektro-Energetyka Ostrołęka.

Już w piątkowy wieczór przekonamy się, kto zacznie sezon od zwycięstwa i jako pierwszy zapisze się w historii V edycji ligi.

|

Czytaj również: