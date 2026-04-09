Rusza V edycja Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej. Przed nami pierwsza kolejka

W piątek, 10 kwietnia, na boisku o sztucznej nawierzchni im. Aleksandra Harabasza w Ostrołęce zostanie rozegrana premierowa kolejka V edycji Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.
W tegorocznej edycji o tytuł mistrzowski powalczy dziewięć drużyn: Dzbenitinaikos, Elektro-Energetyka Ostrołęka, Funzone Paintball Olszewka, KredytOK, KZMM, LZS Drwalex Białobiel, MMWM PieCar, MTS Ostrołęka oraz X-Car Auto-Lakiery.
Mecze inauguracyjne zaplanowano na dwie tury. Pierwsza rozpocznie się o godz. 19:45, druga o godz. 20:35.
W pierwszej kolejce pauzuje drużyna Elektro-Energetyka Ostrołęka.
Już w piątkowy wieczór przekonamy się, kto zacznie sezon od zwycięstwa i jako pierwszy zapisze się w historii V edycji ligi.
