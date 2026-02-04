Siatkarskie emocje w Olszewie-Borkach! Zagrali o puchar wójta [WIDEO, ZDJĘCIA]

W sobotę odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Olszewo-Borki. W sportowej rywalizacji udział wzięło 15 drużyn, które zapewniły mnóstwo emocji i wysoki poziom gry. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach - kobiet i mężczyzn. Każda z drużyn walczyła o prestiżowy puchar wójta oraz tytuł najlepszej drużyny.

W kategorii kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Tamers Woman I, która okazała się najlepsza w turnieju. Drugie miejsce zajął Team Kadzidło, a trzecie Tamers Woman II. Najlepszą zawodniczką turnieju została Katarzyna Sulewska, która swoją grą wyróżniła się spośród wszystkich uczestniczek i zasłużyła na indywidualne wyróżnienie.

W kategorii mężczyzn triumfowała drużyna Narew Różan, która pokazała najlepszą siatkówkę w sobotnim turnieju. Na drugim miejscu uplasował się Ostry Skos, a trzecie miejsce zajęła drużyna SP Różan. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz Grześkowicz, który imponował swoją grą i był kluczową postacią swojej drużyny.

Udział 15 drużyn sprawił, że turniej był bardzo wyrównany i pełen emocji. Każdy mecz toczył się o każdą piłkę, a kibice zgromadzeni w hali mogli podziwiać wysoki poziom sportowej rywalizacji. Nagrody najlepszym ekipom wręczył wójt gminy Olszewo-Borki Krzysztof Grala.

Źródło: GOK Olszewo-Borki

