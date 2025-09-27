Sobotnie emocje w A Klasie - dwa ciekawe starcia na boiskach regionu

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 0 Komentarzy

Miłośnicy piłki nożnej z regionu będą mieli w sobotę podwójną porcję emocji. 27 września o godzinie 15:00 na boiskach A Klasy odbędą się dwa interesujące spotkania.

W pierwszym z nich Bartnik Myszyniec podejmie na własnym terenie ostatni w tabeli Mazur Ojrzeń. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i wsparcie lokalnych kibiców, by zdobyć cenne punkty w tabeli. Mazur Ojrzeń z pewnością nie przyjedzie jednak do Myszyńca w roli turysty - zespół będzie walczył o każdą piłkę, licząc na przełamanie i wyjazdowe zwycięstwo.

Równolegle, również o 15:00, GKS Łyse zmierzy się z Iskrą Krasne. To spotkanie również zapowiada się bardzo ciekawie.

Sobotnie mecze A Klasy to doskonała okazja dla lokalnych sympatyków futbolu, by wsprzeć swoje drużyny i nacieszyć się piłką. Początek obu spotkań zaplanowano na godzinę 15:00.

