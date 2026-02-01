Strongman w Ostrołęce. Najsilniejsi walczyli przy moście Madalińskiego. Pamiętacie? [ZDJĘCIA]

5 czerwca 2004 roku w Ostrołęce odbyły się siódme zawody z cyklu Pucharu Polski Strong Man. Swego czasu była to dość popularna impreza sportowa, głównie za sprawą będącego wówczas w szczytowej formie Mariusza Pudzianowskiego. "Pudzian" na zawody do Ostrołęki nie przyjechał, ale był Sławomir Toczek, który w wielkim stylu wygrał zawody przy moście Madalińskiego.

O zwycięstwo w Ostrołęce walczyli Sławomir Toczek z Chojnic, Piotr Dybus z Gdańska, Lubomir Libacki z Gdańska, Arkadiusz Makurat z Kościerzyny, Robert Kalinowski z Płocka oraz Tomasz Nowotniak z Sokołowa Podlaskiego. Choć "Pudzian" nie pojawił się w Ostrołęce, zawody Pucharu Polski Strong Man przyciągały uwagę kibiców i były ważnym wydarzeniem w kalendarzu sportowym miasta.

Przed zawodami Strong Man odbyła się konferencja w Galerii Ostrołęka, m.in. z udziałem gościnnie występującej na zawodach Anety Florczyk - wówczas anonsowanej jako najsilniejsza kobieta świata.

Zwycięzcą zawodów w Ostrołęce został Sławomir Toczek z Chojnic. To był czas największych sukcesów tego strongmana.

Archiwalne nagranie po prawie 22 latach

Na profilu Strongman Polska po blisko 22 latach od tego wydarzenia pojawił się kolejny fragment nagrania z zawodów, pokazujący jak silny był Sławomir Toczek. Wtedy strongman w Polsce przeżywał złote czasy, a Ostrołęka była jednym z miast, które gościły te spektakularne zawody. Pamiętacie?

