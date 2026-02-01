Strongman w Ostrołęce. Najsilniejsi walczyli przy moście Madalińskiego. Pamiętacie? [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 01 lutego 2026 0 Komentarzy

5 czerwca 2004 roku w Ostrołęce odbyły się siódme zawody z cyklu Pucharu Polski Strong Man. Swego czasu była to dość popularna impreza sportowa, głównie za sprawą będącego wówczas w szczytowej formie Mariusza Pudzianowskiego. "Pudzian" na zawody do Ostrołęki nie przyjechał, ale był Sławomir Toczek, który w wielkim stylu wygrał zawody przy moście Madalińskiego.

O zwycięstwo w Ostrołęce walczyli Sławomir Toczek z Chojnic, Piotr Dybus z Gdańska, Lubomir Libacki z Gdańska, Arkadiusz Makurat z Kościerzyny, Robert Kalinowski z Płocka oraz Tomasz Nowotniak z Sokołowa Podlaskiego. Choć "Pudzian" nie pojawił się w Ostrołęce, zawody Pucharu Polski Strong Man przyciągały uwagę kibiców i były ważnym wydarzeniem w kalendarzu sportowym miasta.

Przed zawodami Strong Man odbyła się konferencja w Galerii Ostrołęka, m.in. z udziałem gościnnie występującej na zawodach Anety Florczyk - wówczas anonsowanej jako najsilniejsza kobieta świata.

Zwycięzcą zawodów w Ostrołęce został Sławomir Toczek z Chojnic. To był czas największych sukcesów tego strongmana. 

Powspominajmy! Strong Man w Ostrołęce w 2004 roku [WIDEO]

5 czerwca 2004 roku w Ostrołęce odbyły się siódme zawody z cyklu Pucharu Polski Strong Man. Swego czasu była to dość popularna impreza sportowa, głównie za sprawą będącego wówczas w szczytowej formie…

Archiwalne nagranie po prawie 22 latach

Na profilu Strongman Polska po blisko 22 latach od tego wydarzenia pojawił się kolejny fragment nagrania z zawodów, pokazujący jak silny był Sławomir Toczek. Wtedy strongman w Polsce przeżywał złote czasy, a Ostrołęka była jednym z miast, które gościły te spektakularne zawody. Pamiętacie?

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie liga okręgowa mecz piłkarski piłka nożna. rekordy życiowe siatkówka sportowa rywalizacja sukces sportowy zwycięstwo Świt Baranowo
FaceBook