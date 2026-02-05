W hołdzie Irenie Szewińskiej. Srebro Laury, rekord Kornelii

Lekkoatletyka 0 Komentarzy

Udostępnij

"W sobotę 31 stycznia startowaliśmy w Toruniu w mityngu poświęconym pamięci najlepszej w historii Polskiej sportsmenki – Ireny Szewińskiej. W zawodach ponownie wystartowało ok. 1100 zawodników z całej Polski w kategoriach U-16 i młodszych, a rywalizacja trwała od 9:00 do 21:00" - informuje UKS Siódemka Ostrołęka.

Z ostrołęckiej ekipy najlepiej wypadła Laura Dąbrowska, która w gronie ponad 20 rywalek zajęła 2. miejsce w konkursie wieloskoku (jako jedyna skakała techniką trójskokową) zdobywając srebrny medal (do złota zabrakło 2 cm). Laura poprawiła swój rekord życiowy w tej konkurencji aż o 45 cm.

W tej samej kategorii (U-16) wystartowała Katarzyna Suska, która w biegu na 200m osiągnęła rezultat 29,22s. Niestety, jednocześnie w tym samym czasie trwał konkurs skoku w dal, do którego Kasia była zgłoszona i zmęczenie po biegu nie pozwolił jej osiągnąć lepszego rezultatu niż 4,35m.

W kategorii U-14 wystartowała Kornelia Gumowska, która 60m pokonała w czasie 9,11s (rekord życiowy), a w skoku w dal miała 3,93m.

W niedzielę 1 lutego w mityngu także w Toruniu na 1500m wystartował Artur Mrozek, który przebieg ten dystans w czasie 4:23,75s.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|