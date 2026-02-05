W hołdzie Irenie Szewińskiej. Srebro Laury, rekord Kornelii

Redakcja eOstroleka.pl
Lekkoatletyka 05 lutego 2026 0 Komentarzy

"W sobotę 31 stycznia startowaliśmy w Toruniu w mityngu poświęconym pamięci najlepszej w historii Polskiej sportsmenki – Ireny Szewińskiej. W zawodach ponownie wystartowało ok. 1100 zawodników z całej Polski w kategoriach U-16 i młodszych, a rywalizacja trwała od 9:00 do 21:00" - informuje UKS Siódemka Ostrołęka.

Z ostrołęckiej ekipy najlepiej wypadła Laura Dąbrowska, która w gronie ponad 20 rywalek zajęła 2. miejsce w konkursie wieloskoku (jako jedyna skakała techniką trójskokową) zdobywając srebrny medal (do złota zabrakło 2 cm). Laura poprawiła swój rekord życiowy w tej konkurencji aż o 45 cm.

W tej samej kategorii (U-16) wystartowała Katarzyna Suska, która w biegu na 200m osiągnęła rezultat 29,22s. Niestety, jednocześnie w tym samym czasie trwał konkurs skoku w dal, do którego Kasia była zgłoszona i zmęczenie po biegu nie pozwolił jej osiągnąć lepszego rezultatu niż 4,35m.

W kategorii U-14 wystartowała Kornelia Gumowska, która 60m pokonała w czasie 9,11s (rekord życiowy), a w skoku w dal miała 3,93m.

W niedzielę 1 lutego w mityngu także w Toruniu na 1500m wystartował Artur Mrozek, który przebieg ten dystans w czasie 4:23,75s. 

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Katarzyna Suska Korona Ostrołęka Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie liga okręgowa mecz piłkarski piłka nożna. rekordy życiowe siatkówka sportowa rywalizacja sukces sportowy
FaceBook