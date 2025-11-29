Wychowanek UKS Diament Ostrołęka bohaterem! Eryk Pawłowski uratował życie!

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka ręczna 29 listopada 2025 3 Komentarze

Eryk Pawłowski, wychowanek UKS Diament Ostrołęka, wykazał się niezwykłą odwagą i dojrzałością, ratując osobę, która straciła przytomność. Za bohaterski czyn młody piłkarz ręczny otrzymał wyróżnienie i medal od policji.

fot. SMS Kwidzyn

Młody sportowiec z Ostrołęki, obcnie uczeń SMS Kwidzyn, znalazł się w sytuacji, która wymagała natychmiastowej reakcji. Gdy jedna z osób nagle straciła przytomność, Eryk nie zawahał się ani chwili.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie Eryka udało się pomóc osobie będącej w stanie zagrożenia życia. Młody piłkarz ręczny zachował spokój i odpowiedzialność w ekstremalnej sytuacji. Za swój bohaterski czyn Eryk Pawłowski otrzymał wyróżnienie oraz pamiątkowy medal z rąk przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

To oficjalne uznanie dla odwagi i determinacji młodego sportowca, który nie pozostał obojętny wobec zagrożenia. UKS Diament Ostrołęka nie kryje dumy z postawy swojego wychowanka.

Jesteśmy niesamowicie dumni, że nasz wychowanek potrafi w tak trudnych chwilach zachować spokój, odpowiedzialność i serce do pomocy – podkreślają przedstawiciele klubu. – To postawa, która pokazuje, że prawdziwa odwaga rodzi się w codzienności — i że nasi zawodnicy mają w sobie coś wyjątkowego – dodają.

Klub złożył Erykowi gratulacje za jego bohaterską postawę.

Brawo Eryk! Jesteś dla nas wszystkich wzorem! – podsumowują dumni trenerzy i działacze UKS Diament Ostrołęka.

Komentarze

...
21:46, 29 listopada 2025

A

Brawo  

...
17:27, 29 listopada 2025

Daj spokoj

Ubrał się jak do pracy

...
13:06, 29 listopada 2025

Policjant

Brawo dla Młodego Człowieka. A pan komendant mógłby na tę uroczystość przyodziać mundur galowy. Jego strój odbieram jako lekceważenie osoby i sytuacji.

