Zawodnicy Fight Academy na zgrupowaniu kadry przed Mistrzostwami Europy

Sporty walki 0 Komentarzy

Dwóch reprezentantów Fight Academy Ostrołęka rozpoczęło przygotowania do najważniejszej imprezy sezonu. Mikołaj Piersa i Kornel Dębowski zostali powołani na zgrupowanie Kadry Polski Kicklight, gdzie pod okiem trenerów szlifują formę przed Mistrzostwami Europy.

fot. Fight Academy Ostrołęka

Dla obu zawodników z Ostrołęki najbliższe tygodnie będą oznaczać wakacje w sportowym wydaniu. Wrześniowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się we Włoszech, to cel, do którego zmierzają od miesięcy. Udział w zgrupowaniu kadry narodowej to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim szansa na pracę z najlepszymi specjalistami w kraju.

- To będą pracowite wakacje dla Naszych zawodników - podsumowuje Fight Academy.

Mistrzostwa Europy we Włoszech będą sprawdzianem dla polskiej kadry kicklight. Udział zawodników z Ostrołęki w tak prestiżowej imprezie to także doskonała promocja lokalnego sportu na arenie międzynarodowej.

