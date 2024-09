Zawodnicy Narwi i APN powołani do kadry MZPN

Kolejna porcja dobrych wiadomości dla ostrołęckiej piłki nożnej! Zawodnicy lokalnych klubów ponownie otrzymali powołania do kadry młodzieżowej Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

24 września w Warszawie odbędzie się konsultacja szkoleniowa reprezentacji MZPN chłopców z rocznika 2013. Powołani zostali na nią również zawodnicy ostrołęckich klubów.

Wśród 20 zawodników, których na konsultację powołał Patryk Buczny, znaleźli się Filip Gwiazda (Narew Ostrołęka), Antoni Szatanek (Narew Ostrołęka), Sebastian Tłomacki (APN Ostrołęka) i Jakub Wysocki (APN Ostrołęka).

Powołania do kadry MZPN to szansa na rozwój i konfrontację z najlepszymi rówieśnikami z całego województwa. Dla tych, którzy zostali powołani, jest to nagroda za wszystkie poświęcenia i wysiłek włożony w treningi.

