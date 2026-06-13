40 lat Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin! Wielki turniej z okazji jubileuszu klubu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Sporty walki 13 czerwca 2026 2 Komentarze

W hali im. Mieczysława Mierzejewskiego w Ostrołęce odbył się Turniej Karate Kyokushin zorganizowany z okazji 40-lecia Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin. To wyjątkowa okazja, by uczcić cztery dekady obecności tej sztuki walki w naszym mieście.

Historia klubu sięga 1986 roku, kiedy to założono Ostrołęcki Klub Karate. Jego prezesem został Tadeusz Połatajko, natomiast głównym instruktorem, koordynatorem oraz kierownikiem ośrodka - Janusz Lewowski.

Przez 40 lat istnienia Kyokushin w Ostrołęce przez sale treningowe przewinęło się kilkanaście tysięcy osób. To imponująca liczba, która najlepiej obrazuje, jak ważną rolę klub odegrał w życiu lokalnej społeczności -  kształtując kolejne pokolenia zawodników, ucząc dyscypliny, wytrwałości oraz szacunku.

Jubileuszowy turniej był nie tylko sportową rywalizacją, ale także okazją do wspomnień, wyróżnień oraz świętowania wspólnej pasji. Tego typu wydarzenia integrują środowisko karate, motywują młodych adeptów do dalszego rozwoju, a jednocześnie stanowią hołd dla osób, które przez lata budowały markę ostrołęckiego klubu.

Wśród gości turnieju był prezydent Paweł Niewiadomski, przewodniczący rady miasta Wojciech Zarzycki, ale też byłe władze Ostrołęki - Janusz Kotowski i Paweł Stańczyk, a także wielu przyjaciół klubu. OKKK to marka, która ma wokół siebie mnóstwo życzliwych ludzi.

Czterdzieści lat działalności to piękny jubileusz i dowód na to, że karate Kyokushin na stałe wpisało się w sportową mapę Ostrołęki. Klubowi gratulujemy okrągłej rocznicy oraz życzymy kolejnych dekad sukcesów, a wszystkim zawodnikom - wytrwałości na treningach i kolejnych zwycięstw na macie.

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Komentarze

...
21:26, 13 czerwca 2026

P

Extra klub, super turniej - sport, zabawa i szacunek

ocena: -         zgłoś
...
16:56, 13 czerwca 2026

Sinsej

Ja ćwiczyłem 15 lat kungfu w południowym Tybecie te kiokusi przy moich zdolnościach to pacjent leży i kwiczy po 5 sekundach  

ocena: 50%         zgłoś

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