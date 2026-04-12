Ochenkowski ze złotem! Medalowe żniwa OKKK na Mistrzostwach Polski Karate [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Sporty walki 12 kwietnia 2026 1 Komentarz

Ostrołęka ma powody do dumy. Podczas minionego weekendu (11-12 kwietnia 2026 r.) nasi karatecy zdominowali maty w Myślenicach, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IKO Poland. Mateusz Ochenkowski wywalczył tam tytuł mistrzowski.

Mateusz Ochenkowski ze złotem

W rywalizacji zorganizowanej w Myślenicach, w której wzięło udział ponad 700 zawodników z 70 klubów, reprezentanci Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin (OKKK) pokazali niesamowitą formę. Największy sukces odniósł Mateusz Ochenkowski, który w kategorii kumite Młodzicy (-60kg) nie dał szans rywalom i stanął na najwyższym stopniu podium, zdobywając złoty medal.

Grad medali dla Ostrołęki

Choć złoto Mateusza było najjaśniejszym punktem wyprawy do Myślenic, pozostali zawodnicy również zaprezentowali się z doskonałej strony. Do Ostrołęki wróciły łącznie cztery medale:

  • 1. miejsce i złoty medal: Mateusz Ochenkowski (kumite Młodzicy -60kg)

  • 2. miejsce i srebrny medal: Mateusz Mostył (kumite Juniorzy -55kg)

  • 3. miejsce i brązowy medal: Julita Sęk (kumite Seniorki -65kg)

  • 3. miejsce i brązowy medal: Miłosz Kochański (kumite Juniorzy -65kg)

Tuż za podium, na wysokim 4. miejscu, rywalizację zakończył Marcin Kaczmarczyk w kategorii kumite Seniorzy (-70kg).

Sukces zawodników to efekt ciężkiej pracy pod okiem trenera. Opiekunem ostrołęckiej grupy podczas turnieju był Shihan Wiesław Orzoł. Warto również podkreślić, że prestiż klubu został zaznaczony także w składzie sędziowskim – jednym z arbitrów oceniających walki na myślenickich matach był Sensei Krzysztof Ślaski.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom OKKK tak udanego występu i godnego reprezentowania naszego miasta na arenie ogólnopolskiej!

Komentarze

...
22:14, 12 kwietnia 2026

Kibic z Dzbenina

Gratulacje dla Mateusza i Trenera.

