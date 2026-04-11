A Klasa. GKS Łyse zatrzymał wyżej notowaną Wkrę

GKS Łyse zremisował u siebie z Wkrą Cieksyn 0:0 w meczu A klasy. Dla dwunastego w tabeli GKS-u to cenny punkt w starciu z drużyną z górnej połowy tabeli. Wkra przed tym meczem zajmowała piąte miejsce.
Bezbramkowy wynik może nie cieszyć oka, ale z perspektywy GKS Łyse to solidny rezultat. Zatrzymanie rywali z czołówki tabeli i to bez straty gola to zawsze powód do satysfakcji, szczególnie gdy samemu plasuje się w dolnej części stawki.
GKS ma na koncie 16 punktów - na co składają się 4 zwycięstwa, 4 remisy i 9 porażek.
