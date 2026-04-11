Bartnik zaskoczył wicelidera! Gol za golem i sensacja stała się faktem

Bartnik Myszyniec, zajmujący jedenaste miejsce w tabeli A klasy, sprawił ogromną niespodziankę i ograł wicelidera rozgrywek - Wymakracz Długosiodło - aż 5:2.

Myszyniec od pierwszych minut zabrał się za rozbijanie wicelidera. Już w 9. minucie prowadzenie Bartnikowi dał Tomasz Gołaś - 1:0. Jedenaście minut później wynik podwyższył Adam Kobus, pewnie egzekwując rzut karny. W 28. minucie trzecią bramkę dołożył Podbielski i wydawało się, że mecz jest już praktycznie rozstrzygnięty.

Wymakracz zdołał jeszcze przed przerwą odpowiedzieć bramką - Kamil Iwański ustalił wynik pierwszej połowy na 3:1. Mimo tego Bartnik schodził do szatni z komfortową, dwubramkową przewagą.

Po przerwie Wymakracz próbował odrabiać straty, ale Bartnik nie dał mu odetchnąć. W 65. minucie Santana podwyższył na 4:1, przekreślając nadzieje gości na odrobienie wyniku. Długosiodło strzeliło jeszcze gola na 4:2, ale ostatnie słowo należało do Bartnika - Zawitowski dołożył piątą bramkę, ustalając wynik na 5:2.

Bartnik Myszyniec przed tym meczem zajmował jedenaste miejsce w tabeli. Wymakracz Długosiodło to wiceleider rozgrywek. Ten wynik mówi sam za siebie - w piłce nożnej tabela nie zawsze decyduje, a Bartnik po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć najlepszych.

Aldo Bartnik Myszyniec – Wymakracz Długosiodło 5:2 (3:1)

