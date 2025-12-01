Halina Pierzchała nagrodzona na PGE Narodowym! "Wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy"

W miniony czwartek, 27 listopada 2025, na stadionie PGE Narodowym odbył się II Kongres i Gala Sportu Powszechnego, jedno z najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń poświęconych aktywności fizycznej i rozwojowi sportu. Wydarzenie zgromadziło setki uczestników, w tym mistrzów olimpijskich, trenerów i ekspertów. Gośćmi specjalnymi byli Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych w kategorii #Beactive Hero Europejskiego Tygodnia Sportu została trener i prezes klubu UKS Clan Ostrołęka Halina Pierzchała.

Wydarzenie otworzył Minister Sportu i Turystyki, Jakub Rutnicki. Minister zaznaczył, że „wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach”, dlatego tak ważne jest wzmacnianie infrastruktury sportowej w całym kraju. Mówiono również o staraniach Polski o organizację igrzysk olimpijskich i paralimpijskich oraz o roli „Strategii Rozwoju Polskiego Sportu”, programach ministerialnych oraz inicjatywach infrastrukturalnych.

Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki, czterokrotny mistrz olimpijski, powiedział, że wielkim wyzwaniem jest odwrócenia trendu spadku aktywności fizycznej wśród młodych, którzy statystycznie uprawiają mniej sportu niż wcześniejsze pokolenia. W ramach kongresu odbyły się dyskusje merytoryczne w panelach dyskusyjnych i podczas luźnych spotkań. Jedną z myśli przewodnich było to, że aby odwrócić ten trend niezbędne są działania zachęcające osoby w różnym wieku do bycia aktywnym w codziennym funkcjonowaniu.

Po części merytorycznej odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody dla osób i różnych instytucji szczególnie zaangażowanych w rozwój sportu powszechnego. Docenione zostały działania trenerów, samorządów oraz programów edukacyjnych, które przyczyniają się do popularyzacji aktywności fizycznej.

Nagrodę Halinie Pierzchale wręczył Wiceminister Sportu i Turystyki, Piotr Borys. To wyróżnienie jest dowodem na to, że codzienna praca na rzecz lokalnych społeczności są dostrzegane i doceniane na najwyższym szczeblu.

- To dla mnie wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy na rzecz sportu i aktywności społeczności lokalnej. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają klub UKS Clan i włączają się w nasze działania - mówi Halina Pierzchała.

Kongres wpisuje się w program Aktywna Szkoła, który wspiera zdrowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez edukację, rozwój infrastruktury sportowej oraz wsparcie kompetencji nauczycieli i trenerów. Realizowane są w nim takie inicjatywy, które zachęcają młode pokolenie do ruchu i pokazują, że sport może łączyć społeczności w całym kraju.

