Kolarskie emocje w Kadzidle! Przed nami Mistrzostwa Kurpi [ZAPISY]

Redakcja eOstroleka.pl
Kolarstwo 13 kwietnia 2026 0 Komentarzy

W najbliższą niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, Kadzidło stanie się stolicą kurpiowskiego kolarstwa górskiego. Klub Sportowy „Kurpie Kadzidło" zaprasza na 6. Mistrzostwa Kurpi w Kolarstwie MTB XC. Na starcie staną zawodnicy w każdym wieku - od maluchów po elitę.

Biuro zawodów, start i meta zlokalizowane będą przy Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle przy ulicy Słonecznej. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:00 do 13:30. Uczestników przywita o godzinie 9:45 Wójt Gminy Kadzidło Anna Śniadach.

Zapisy trwają - KLIKNIJ TUTAJ, BY PRZEJŚĆ DO OKNA ZAPISÓW NA WYŚCIG

Dla każdego coś dobrego – od 3 do... ilu lat?

Organizatorzy zadbali o to, by w zawodach mogły wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Program startów przedstawia się następująco:

  • 10:00 – MIKRO (3–6 lat), 2 rundy po 100 m na Placu Skansenu oraz MINI (9–10 lat), 3 rundy po 1,8 km
  • 10:01 – MINI (7–8 lat), 2 rundy po 1,8 km
  • 10:30 – Dekoracja kategorii MIKRO i MINI
  • 10:50 – ŻAK (11–12 lat), 2 rundy po 2,6 km
  • 11:30 – MŁODZIK (13–14 lat) i FAN MĘŻCZYŹNI (od 15 lat), 3 rundy po 2,6 km
  • 11:31 – MŁODZICZKA (13–14 lat) i FAN KOBIETY (od 15 lat), 2 rundy po 2,6 km
  • 12:10 – Dekoracja kategorii ŻAK, MŁODZIK, MŁODZICZKA i FAN
  • 12:40 – JUNIOR MŁODSZY (15–16 lat) i HOBBY MĘŻCZYŹNI, 5 rund po 3 km
  • 12:41 – JUNIORKA MŁODSZA (15–16 lat), JUNIORKA (17–18 lat) i HOBBY KOBIETY, 3 rundy po 3 km
  • 14:00 – ELITA MĘŻCZYŹNI (od 15 lat), 8 rund po 3 km oraz JUNIOR (17–18 lat), 6 rund po 3 km
  • 14:01 – ELITA KOBIETY (od 15 lat), 5 rund po 3 km
  • 15:30 – Dekoracja kategorii JUNIOR/KA MŁODSZY/A, JUNIOR/KA, HOBBY i ELITA
  • 16:00–16:30 – Zakończenie imprezy

Już szósta edycja!

Mistrzostwa Kurpi w Kolarstwie MTB XC to impreza z rosnącą tradycją - w tym roku odbędzie się już jej szósta edycja. Organizatorzy z Klubu Sportowego „Kurpie Kadzidło" intensywnie przygotowują się do zawodów, a pierwsze sygnały wskazują, że impreza zapowiada się znakomicie. Jeśli kochasz kolarstwo albo chcesz po prostu spędzić aktywną niedzielę w kurpiowskim klimacie - w ten weekend jedź do Kadzidła!

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
Bartnik Myszyniec Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Liga okręgowa Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie Zuzanna Zecer piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe remis rzut karny siatkówka zwycięstwo
FaceBook