Kolarskie emocje w Kadzidle! Przed nami Mistrzostwa Kurpi [ZAPISY]

W najbliższą niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, Kadzidło stanie się stolicą kurpiowskiego kolarstwa górskiego. Klub Sportowy „Kurpie Kadzidło" zaprasza na 6. Mistrzostwa Kurpi w Kolarstwie MTB XC. Na starcie staną zawodnicy w każdym wieku - od maluchów po elitę.

Biuro zawodów, start i meta zlokalizowane będą przy Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle przy ulicy Słonecznej. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:00 do 13:30. Uczestników przywita o godzinie 9:45 Wójt Gminy Kadzidło Anna Śniadach.

Zapisy trwają

Dla każdego coś dobrego – od 3 do... ilu lat?

Organizatorzy zadbali o to, by w zawodach mogły wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Program startów przedstawia się następująco:

10:00 – MIKRO (3–6 lat), 2 rundy po 100 m na Placu Skansenu oraz MINI (9–10 lat), 3 rundy po 1,8 km

– MINI (7–8 lat), 2 rundy po 1,8 km 10:30 – Dekoracja kategorii MIKRO i MINI

– ŻAK (11–12 lat), 2 rundy po 2,6 km 11:30 – MŁODZIK (13–14 lat) i FAN MĘŻCZYŹNI (od 15 lat), 3 rundy po 2,6 km

– MŁODZICZKA (13–14 lat) i FAN KOBIETY (od 15 lat), 2 rundy po 2,6 km 12:10 – Dekoracja kategorii ŻAK, MŁODZIK, MŁODZICZKA i FAN

– JUNIOR MŁODSZY (15–16 lat) i HOBBY MĘŻCZYŹNI, 5 rund po 3 km 12:41 – JUNIORKA MŁODSZA (15–16 lat), JUNIORKA (17–18 lat) i HOBBY KOBIETY, 3 rundy po 3 km

– ELITA MĘŻCZYŹNI (od 15 lat), 8 rund po 3 km oraz JUNIOR (17–18 lat), 6 rund po 3 km 14:01 – ELITA KOBIETY (od 15 lat), 5 rund po 3 km

– Dekoracja kategorii JUNIOR/KA MŁODSZY/A, JUNIOR/KA, HOBBY i ELITA 16:00–16:30 – Zakończenie imprezy

Już szósta edycja!

Mistrzostwa Kurpi w Kolarstwie MTB XC to impreza z rosnącą tradycją - w tym roku odbędzie się już jej szósta edycja. Organizatorzy z Klubu Sportowego „Kurpie Kadzidło" intensywnie przygotowują się do zawodów, a pierwsze sygnały wskazują, że impreza zapowiada się znakomicie. Jeśli kochasz kolarstwo albo chcesz po prostu spędzić aktywną niedzielę w kurpiowskim klimacie - w ten weekend jedź do Kadzidła!

Czytaj również: