Kurpik Kadzidło odwrócił losy meczu. Gąska bohaterem, wzruszające akcenty

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 11 kwietnia 2026 0 Komentarzy

Kurpik Kadzidło pokonał Mławiankę II Mława 2:1, po przerwie uciekając z niekorzystnego wyniku. Bohaterem spotkania był Bartosz Gąska, który zdobył obie bramki dla gospodarzy.

Pierwsze 45 minut należało do Kurpika, ale to Mławianka wykorzystała swą szansę - w 44. minucie po rzucie rożnym strzeliła gola na 0:1 i zeszła do szatni z prowadzeniem.

Kurpik nie złożył broni. Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Gąska i pewnie pokonał bramkarza Mławianki. 

Wiatr zaczął dmuchać w żagle kadzidlańskiej ekipy. W pewnym momencie Gąska ponownie znalazł się w doskonałej pozycji i po raz drugi pokonał bramkarza gości - 2:1. Mławianka próbowała jeszcze wyrwać punkt, ale wynik nie uległ już zmianie.

Mecz miał wymiar znacznie wykraczający poza boiskową rywalizację. Przed spotkaniem uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego piłkarza i trenera Jacka Magiery. Kibice zaprezentowali natomiast specjalną oprawę podwieszaną do dachu trybuny z życzeniami powrotu do zdrowia dla Kacpra Kocińskiego - zawodnika Kurpika, który przebywa w szpitalu po poważnym wypadku.

Kurpik Kadzidło – Mławianka II Mława 2:1 (0:1)

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
Bartnik Myszyniec Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie Zuzanna Zecer mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe rzut karny. siatkówka zwycięstwo
FaceBook