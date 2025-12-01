Mikołajki na sportowo z UKS Clan – wspólnie dla dzieci z Domu Dziecka

Obchodzący 25-lecie klub UKS Clan Ostrołęka zaprasza na XV edycję akcji „Mikołajki na sportowo". Do 15 grudnia każdy może sprawdzić swoją kondycję w różnych konkurencjach sportowych i pomóc dzieciom z Domu Dziecka.

Sportowe emocje, rywalizacja i szlachetny cel – tak w skrócie można opisać wyjątkową akcję, którą przygotował UKS Clan Ostrołęka. Już po raz piętnasty klub organizuje imprezę sportowo-rekreacyjną łączącą aktywność fizyczną ze zbiórką upominków mikołajkowych dla najmłodszych podopiecznych Domu Dziecka.

Akcja potrwa do 15 grudnia 2025 roku i odbywać się będzie na regularnych zajęciach treningowych klubu. Udział mogą wziąć dzieci, młodzież i seniorzy – wystarczy przyjść na jeden z treningów i zmierzyć się z wybranymi konkurencjami.

Harmonogram zajęć:

Wtorki i czwartki: 16:00-17:30 (stadion miejski lub obiekty sportowe II LO przy ul. Traugutta 2)

16:00-17:30 (stadion miejski lub obiekty sportowe II LO przy ul. Traugutta 2) Środy: obiekty sportowe w Antoniach

obiekty sportowe w Antoniach Soboty: 9:30-11:00 (stadion lub tereny zielone Ostrołęki i okolic)

Sprawdź się w sześciu konkurencjach

Organizatorzy przygotowali różnorodny program, który pozwoli sprawdzić się w wielu aspektach sprawności fizycznej:

bieg na 60 metrów

rzut piłeczką palantową lub oszczepem

skok w dal z miejsca

bieg na 1000 metrów lub beeptest

skakanka – przeskoki obunóż na czas

podbijanie piłeczki paletką pingpongową

Dodatkowo odbędzie się konkurs zdrowego odżywiania oraz podsumowanie testów sprawnościowych.

Każdy wygrywa, dzieci zyskują najwięcej

Zawody podzielone są na trzy kategorie wiekowe: dzieci szkoły podstawowej do rocznika 2014, uczniowie SP z lat 2013-2009 oraz startujący powyżej 2008 roku. Każdy uczestnik może wystartować w dowolnej liczbie konkurencji, jednak wyróżnienia otrzyma maksymalnie w dwóch z nich. I tu pojawia się najpiękniejszy element całej akcji – zwycięzcy mogą podzielić się swoim wyróżnieniem, przekazując je na rzecz dzieci z Domu Dziecka. Uczestnicy mogą również przynieść własne upominki, które zostaną przekazane najmłodszym.

Elektroniczne zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia na adres: clan.lekkoatletyka@gmail.com. Można się również zapisać bezpośrednio na miejscu przed zajęciami, pamiętając o wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa (dla niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

Ważne informacje:

Obowiązuje strój i obuwie sportowe

Nie zapomnij czapki Mikołaja!

Więcej informacji: 506 799 655, 668 429 666

Uroczyste podsumowanie w przedświątecznej atmosferze

Wielki finał akcji odbędzie się 16 grudnia 2025 roku (wtorek) w godzinach 16:00-17:30 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Traugutta 2. Tam poznamy zwycięzców, wręczymy wyróżnienia i, co najważniejsze, przekażemy zebrane upominki mikołajkowe dzieciom z Domu Dziecka. To doskonała okazja, by połączyć sport z pomaganiem innym i wspólnie stworzyć magiczną atmosferę świąt dla tych, którzy potrzebują jej najbardziej!

Akcja odbywa się na zajęciach szkoleniowych klubu UKS Clan realizowanego Programu Klub 2025 i Lekkoatletyka dla każdego finansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, których koordynatorem jest Krajowe Zrzeszenie LZS i Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz zajęć szkoleniowych z Miasta Ostrołęki dla dzieci, młodzieży i seniorów.

