Młodzi piłkarze pokazali klasę! Korona dwukrotnie na podium!

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 14 kwietnia 2026 0 Komentarzy

Niedziela 12 kwietnia była wyjątkowym dniem dla młodych piłkarzy OTS Korona Ostrołęka. W turnieju Północne Mazowsze Cup w Ciechanowie zagrały rocznik 2017 i rocznik 2018. Oba zespoły stanęły na podium, a rocznik 2017 sięgnął po złoto.

fot. Korona Ostrołęka

W turnieju rocznika 2017 wzięło udział 7 zespołów, a rozgrywki toczyły się systemem każdy z każdym. Młodzi piłkarze Korony przeszli przez turniej jak burza - pięć zwycięstw i tylko jeden remis, w starciu z APN Olimp Gołymin. To wystarczyło, by zakończyć zawody na pierwszym miejscu i sięgnąć po tytuł mistrzów Północne Mazowsze Cup!

Na wyróżnienie zasłużył zwłaszcza Antoni Rupacz, który zdobył tytuł MVP całego turnieju. Gratulujemy!

Klasyfikacja końcowa:

  1. OTS Korona Ostrołęka
  2. APN Olimp Gołymin
  3. Legia Płońsk

Rocznik 2018 – srebro i świetna gra!

Tego samego dnia w Ciechanowie rywalizował również rocznik 2018. W turnieju zmierzyli się z Młodymi Orłami Nadnarwianki Pułtusk, MKS WKRA Żuromin, Legią Płońsk, MKS Kryształ Glinojeck, GKS Olimp Sońsk, UKS WKRA Raszanów oraz MKS Mławianką Mława. Rozgrywki również toczyły się systemem każdy z każdym.

Chłopcy zaprezentowali piękną, zespołową piłkę nożną - indywidualne akcje, mądra gra na każdej pozycji i skuteczna współpraca dały im drugie miejsce w całej stawce.  W przerwach między meczami zawodnicy bawili się na dmuchańcach i trenowali celność na specjalnej bramce z punktacją - w tej konkurencji szczególnie błysnął Mikołaj Ciesielski!

