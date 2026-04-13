Najmłodsi siatkarze rozpoczęli grę w lidze. Udane pierwsze turnieje [ZDJĘCIA]
Intensywny czas rozgrywek ligowych mają za sobą młodzi zawodnicy UKS Olimp Ostrołęka. W turniejach dwójek, trójek i czwórek klub wystawił łącznie jedenaście drużyn. Bilans jest bardzo obiecujący - awanse, kilka utrzymań i mnóstwo cennego doświadczenia dla młodych siatkarzy.
fot. UKS Olimp Ostrołęka
Pierwszy turniej ligowy rozegrały zespoły dwójek pod okiem trenera Piotra Żebrowskiego. Chłopcy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, wygrywając pewnie większość spotkań.
- Olimp I (Adam Majkowski, Filip Gamdzyk) – 5 zwycięstw i 2 porażki – awans do 3 ligi!
- Olimp II (Jakub Płużyczka, Mateusz Kardaś, Cyprian Jarnurowski) – 6 zwycięstw i 1 porażka – awans do 3 ligi!
- Olimp III (Bartosz Kochański, Karol Korzeniak, Jan Szczepanek) – 6 zwycięstw i 1 porażka – awans do 4 ligi!
- Olimp IV (Oskar Kupis, Kacper Klimaszewski, Michał Jarka, Karol Mierzwa) – 4 zwycięstwa i 3 porażki – utrzymanie w 10 lidze.
– Zostawili na boisku dużo sił i zaangażowania. Z turnieju na turniej widać postęp w ich grze. Pracujemy dalej i czekamy na kolejne wyzwania – podsumował klub.
W Mysiadle swój pierwszy turniej ligowy o Mistrzostwo Mazowsza rozegrały trójki z rocznika 2014 pod okiem trenerki Edyty Zyśk.
- Olimp I (Olek Hyjek, Kacper Pędzich, Adam Bojarski, Maciej Płoski) – 3 zwycięstwa i 2 porażki – III miejsce w 1 lidze, utrzymanie!
- Olimp II (Kryspin Dudek, Ignacy Dobkowski, Alek Manowski, Filip Dąbrowski) – 3 zwycięstwa i 2 porażki – III miejsce w 3 lidze, utrzymanie!
- Olimp III (Tomasz Zieliński, Leon Barca, Sebastian Gąsiorowski, Krzysztof Dąbrowski) – 1 zwycięstwo i 5 porażek – VI miejsce w 5 lidze, spadek do 6 ligi.
Pierwszy turniej ligowy mają za sobą również czwórki, które pod wodzą trenera Norberta Majkowskiego rywalizowały w Mysiadle. Oba zespoły zachowały swoje miejsca w ligach.
- Olimp II (Jan Bojarski, Szymon Prusaczyk, Kacper Nalewajk, Antek Gawkowski, Kuba Krysiński) – 2 zwycięstwa i 3 porażki – 4. miejsce w 2 lidze, utrzymanie!
- Olimp I (Wiktor Choroszewski, Kuba Sikora, Kuba Małkowski, Adam Klemendorf, Filip Szydłowski, Ignacy Orłowski) – 2 zwycięstwa i 3 porażki – 4. miejsce w 3 lidze, utrzymanie!
Olimp patrzy w przyszłość
To był pracowity czas dla całego klubu - jedenaście drużyn, trzy różne turnieje, setki rozegranych akcji. Trzy awanse w kategorii dwójek to doskonały prognostyk na resztę sezonu. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.
Czytaj również:
