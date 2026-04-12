Najmłodsze siatkarki Nike w formie. Pierwszy turniej za nimi [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 12 kwietnia 2026 0 Komentarzy

W sobotę 11 kwietnia w Mińsku Mazowieckim odbył się pierwszy turniej ligowy z udziałem najmłodszych zawodniczek Nike Ostrołęka. Klub wystawił aż pięć zespołów - i wszystkie spisały się dzielnie. Szczególnie wyróżnił się zespół Nike 5, który wygrał sześć z siedmiu meczów.

fot. OTPS Nike Ostrołęka

Każdy z pięciu zespołów Nike rozegrał po siedem spotkań. Wyniki podopiecznych trener Małgorzaty Olk wyglądają następująco:

  • Nike 1 w składzie Alicja Bacławska, Paulina Białobrzewska i Klara Suchecka – 4 zwycięstwa i 3 porażki.
  • Nike 2 w składzie Anastasia Pohrebniak i Tosia Rudzik – 3 zwycięstwa i 4 porażki.
  • Nike 3 w składzie Natalia Żebrowska, Laura Lipka i Łucja Krupa – 4 zwycięstwa i 3 porażki.
  • Nike 4 w składzie Amelia Deptuła, Julia Malinowska i Patrycja Stepnowska – 4 zwycięstwa i 3 porażki.
  • Nike 5 w składzie Pola Jankowska, Zosia Długokęcka i Ada Pawełek – 6 zwycięstw i 1 porażka.

To był pierwszy turniej ligowy dla najmłodszych zawodniczek Nike - i jak widać po wynikach, dziewczyny poradziły sobie bardzo dobrze. "Kolejne granie już za dwa tygodnie. Trzymajcie kciuki" - apeluje klub.

