Najmłodsze siatkarki Nike w formie. Pierwszy turniej za nimi [ZDJĘCIA]

Siatkówka 0 Komentarzy

Udostępnij

W sobotę 11 kwietnia w Mińsku Mazowieckim odbył się pierwszy turniej ligowy z udziałem najmłodszych zawodniczek Nike Ostrołęka. Klub wystawił aż pięć zespołów - i wszystkie spisały się dzielnie. Szczególnie wyróżnił się zespół Nike 5, który wygrał sześć z siedmiu meczów.

fot. OTPS Nike Ostrołęka

Każdy z pięciu zespołów Nike rozegrał po siedem spotkań. Wyniki podopiecznych trener Małgorzaty Olk wyglądają następująco:

Nike 1 w składzie Alicja Bacławska, Paulina Białobrzewska i Klara Suchecka – 4 zwycięstwa i 3 porażki.

Anastasia Pohrebniak i Tosia Rudzik – 3 zwycięstwa i 4 porażki.

Natalia Żebrowska, Laura Lipka i Łucja Krupa – 4 zwycięstwa i 3 porażki.

Amelia Deptuła, Julia Malinowska i Patrycja Stepnowska – 4 zwycięstwa i 3 porażki.

Pola Jankowska, Zosia Długokęcka i Ada Pawełek – 6 zwycięstw i 1 porażka.

To był pierwszy turniej ligowy dla najmłodszych zawodniczek Nike - i jak widać po wynikach, dziewczyny poradziły sobie bardzo dobrze. "Kolejne granie już za dwa tygodnie. Trzymajcie kciuki" - apeluje klub.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|