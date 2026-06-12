Narew kończy sezon zwycięstwem! Pewna wygrana ze Żbikiem [ZDJĘCIA]

Piłkarze Narwi Ostrołęka zakończyli sezon V ligi w dobrym stylu. W ostatnim meczu rozgromili Żbika Nasielsk 5:1, dostarczając kibicom sporo powodów do radości.
Ostrołęczanie rozstrzygnęli losy spotkania już w pierwszej połowie. Do przerwy Narew prowadziła 3:0 po golach Łychowydki, Wierzbowskiego oraz Zyśka. Drużyna kontrolowała przebieg gry i nie pozostawiła rywalom złudzeń co do końcowego rezultatu. Po zmianie stron ostrołęczanie dołożyli kolejne trafienia. W drugiej połowie do siatki trafili Łychowydko oraz Zyśk, kompletując dublety. Tym samym Narew zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 5:1.
Narew Ostrołęka zakończyła rozgrywki z dorobkiem 67 punktów, na które złożyło się 20 zwycięstw, 7 remisów i 3 porażki. Niestety, mimo tak dobrej postawy nie wystarczyło to do awansu. Ostrołęczanie zajęli ostatecznie trzecie miejsce, choć zgromadzili tyle samo punktów, co druga w tabeli Nadnarwianka Pułtusk, która wywalczyła awans do IV ligi. Mistrzem rozgrywek została Polonia II Warszawa.
To bez wątpienia udany, choć z pewnością odrobinę gorzki sezon dla Narwi. Zaledwie różnica w bezpośredniej rywalizacji zadecydowała o tym, że to nie ostrołęczanie cieszą się z awansu. Mimo wszystko zdobycie 67 punktów oraz zaledwie trzy porażki w całym sezonie to wynik, z którego drużyna oraz jej kibice mogą być zadowoleni. A awans? Może uda się w kolejnym sezonie...
Komentarze
Ee
Liga była najsłabsza od lat mimo to nie potrafimy zrobić awansu. Mówimy o wprowadzaniu młodzieży która nie radzi sobie w 5 lidze poza bandorowiczem. W meczu o awans snują się jakby chcieli to przegrać tu trzeba szefa z jajami co zbuduje ta szatnie i drużynę a nie mięczaków którzy w najważniejszym meczu nie wyszli z szatni.
Sztab jak w ekstraklasie efektów brak
Kibic
przegrali ten sezon ostatecznie 2 tygodnie temu
Aruna
To jest sukces jednak .Znowu brak awansu
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