Narew kończy sezon zwycięstwem! Pewna wygrana ze Żbikiem [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 12 czerwca 2026 3 Komentarze

Piłkarze Narwi Ostrołęka zakończyli sezon V ligi w dobrym stylu. W ostatnim meczu rozgromili Żbika Nasielsk 5:1, dostarczając kibicom sporo powodów do radości.

Ostrołęczanie rozstrzygnęli losy spotkania już w pierwszej połowie. Do przerwy Narew prowadziła 3:0 po golach Łychowydki, Wierzbowskiego oraz Zyśka. Drużyna kontrolowała przebieg gry i nie pozostawiła rywalom złudzeń co do końcowego rezultatu. Po zmianie stron ostrołęczanie dołożyli kolejne trafienia. W drugiej połowie do siatki trafili Łychowydko oraz Zyśk, kompletując dublety. Tym samym Narew zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 5:1.

Narew Ostrołęka zakończyła rozgrywki z dorobkiem 67 punktów, na które złożyło się 20 zwycięstw, 7 remisów i 3 porażki. Niestety, mimo tak dobrej postawy nie wystarczyło to do awansu. Ostrołęczanie zajęli ostatecznie trzecie miejsce, choć zgromadzili tyle samo punktów, co druga w tabeli Nadnarwianka Pułtusk, która wywalczyła awans do IV ligi. Mistrzem rozgrywek została Polonia II Warszawa.

To bez wątpienia udany, choć z pewnością odrobinę gorzki sezon dla Narwi. Zaledwie różnica w bezpośredniej rywalizacji zadecydowała o tym, że to nie ostrołęczanie cieszą się z awansu. Mimo wszystko zdobycie 67 punktów oraz zaledwie trzy porażki w całym sezonie to wynik, z którego drużyna oraz jej kibice mogą być zadowoleni. A awans? Może uda się w kolejnym sezonie...

Narew Ostrołęka - Żbik Nasielsk 5:1 (3:0)

 

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Komentarze

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12:28, 13 czerwca 2026

Ee

Liga była najsłabsza od lat mimo to nie potrafimy zrobić awansu. Mówimy o wprowadzaniu młodzieży która nie radzi sobie w 5 lidze poza bandorowiczem. W meczu o awans snują się jakby chcieli to przegrać tu trzeba szefa z jajami co zbuduje ta szatnie i drużynę a nie mięczaków którzy w najważniejszym meczu nie wyszli z szatni.
Sztab jak w ekstraklasie efektów brak

ocena: 0%         zgłoś
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06:50, 13 czerwca 2026

Kibic

przegrali ten sezon   ostatecznie 2  tygodnie temu

ocena: 100%         zgłoś
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21:02, 12 czerwca 2026

Aruna

To jest sukces jednak  .Znowu brak awansu

ocena: 100%         zgłoś

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