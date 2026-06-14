Narew pożegnała ważnego zawodnika. Był ostoją drużyny

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 14 czerwca 2026 0 Komentarzy

Narew Ostrołęka zakończyła sezon 2025/26 w dobrym stylu, wygrywając ze Żbikiem Nasielsk 5:1. Ostatni mecz rozgrywek miał jednak również wymiar emocjonalny - podczas spotkania pożegnano Wiktora Łychowydkę, który ostatni raz wystąpił w barwach niebiesko-czerwonych.

Wiktor Łychowydko to doświadczony ukraiński zawodnik, który przez lata był jednym z filarów zespołu z Ostrołęki. Jego obecność na boisku oraz zaangażowanie sprawiły, że zyskał sympatię kibiców.

Odchodzący piłkarz udanie zwieńczył swój czas w Narwi, dwoma golami ze Żbikiem. W ostatnim sezonie zagrał w 27 meczach i strzelił 10 goli - to dorobek, który najlepiej obrazuje, jak ważnym ogniwem drużyny był ukraiński zawodnik. 

Pożegnanie tak doświadczonego i cenionego gracza to bez wątpienia koniec pewnej epoki w Narwi Ostrołęka. Dla kibiców był on zawodnikiem, na którym drużyna mogła polegać w kluczowych momentach. Ale podobno piłkarskie życie próżni nie znosi, więc pozostaje czekać na okienko transferowe w wykonaniu niebiesko-czerwonych...

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