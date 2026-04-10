Nowa strzelnica w Ostrołęce. KSS "Obrońca" wciąż się rozwija [WIDEO, ZDJĘCIA]

Michał Kowalczyk
Inne 10 kwietnia 2026 0 Komentarzy

W Ostrołęce uroczyście otwarta została nowa strzelnica pneumatyczna, która ma stać się miejscem nauki dla młodych adeptów sportu strzeleckiego. Obiekt mieści się przy ul. Energetycznej 1 na osiedlu Wojciechowice. Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca" nie kryje radości. 

Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca" powstał na bazie sekcji strzeleckiej w Troszynie w 2000 roku. To jedyny klub strzelecki na terenie byłego województwa ostrołęckiego. Ma zasoby, kadrę i bazę, a Ostrołęka to możliwość pozyskiwania młodzieży do treningu. Stąd nowy obiekt właśnie w mieście, przy ulicy Energetycznej 1.

Otwarta w piątek 10 kwietnia strzelnica pneumatyczna ma siedem stanowisk strzeleckich i górne transportery tarcz. Pistolety i karabiny pneumatyczne to nie broń, ale urządzenia do strzelania - strzela się sportowo na 10 metrów.

Eugeniusz Gorczyca nie krył radości z tego, że otwierana jest nowa strzelnica.

- Obrońca to drugi na prawie 50 klubów na Mazowszu mający swój obiekt. Nawet warszawskie kluby nie dysponują własną nieruchomością. Staniemy się szóstym klubem na Mazowszu, który rozpocznie sport dzieci i młodzieży - nie krył radości.

"Wracamy do prezydenta! Do Ostrołęki!"

Prezes "Obrońcy" przypomniał, że w latach 30. ubiegłego wieku strzelectwo nazywano sportem obrony narodowej.

- Dziś wraca do nas potrzeba nazwania sportu strzeleckiego również sportem obrony narodowej. Stał się powszechny, ogólnodostępny, zwłaszcza, że nie ma problemu z pozwoleniami na broń w tej chwili, jeśli się spełnia warunki - podkreślił, dodając, że sport strzelecki to bezpieczna dyscyplina, rozwijająca koncentrację, samodyscyplinę i koordynację.

Szczególnie miło przywitany został wiceprezydent Ostrołęki Stanisław Kubeł, współtwórca sekcji strzeleckiej jeszcze w czasach, gdy był wicewojewodą ostrołęckim. Jest zawodnikiem i członkiem honorowym KSS "Obrońca".

- Cieszę się, że wracamy do prezydenta! Do Ostrołęki! - powiedział Gorczyca. 

"Życzę żeby ten obiekt rozwijał się, żeby cieszył się dużym zainteresowaniem. Umiejętności strzeleckie? Lepiej, żeby nam się nie przydały, ale na wszelki wypadek lepiej umieć posługiwać się bronią" - stwierdził wiceprezydent Kubeł. 

Z otwarcia obiektu cieszyła się też dyrektor ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Teresa Michalak, a także dyrektorzy ostrołęckich szkół, wojskowi i szefostwo ostrołęckiej elektrowni. A ks. Zbigniew Jankowski, członek klubu i  - jak go określono - "nieetatowy kapelan" poświęcił strzelnicę, gdyż na otwarciu stwierdzono wprost: "Pan Bóg kule nosi".

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Wideo do artykułu:
Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa Bartnik Myszyniec Dorota Gnoza I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie Zuzanna Zecer mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe siatkówka zwycięstwo
FaceBook