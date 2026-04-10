Nowa strzelnica w Ostrołęce. KSS "Obrońca" wciąż się rozwija [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Ostrołęce uroczyście otwarta została nowa strzelnica pneumatyczna, która ma stać się miejscem nauki dla młodych adeptów sportu strzeleckiego. Obiekt mieści się przy ul. Energetycznej 1 na osiedlu Wojciechowice. Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca" nie kryje radości.

Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca" powstał na bazie sekcji strzeleckiej w Troszynie w 2000 roku. To jedyny klub strzelecki na terenie byłego województwa ostrołęckiego. Ma zasoby, kadrę i bazę, a Ostrołęka to możliwość pozyskiwania młodzieży do treningu. Stąd nowy obiekt właśnie w mieście, przy ulicy Energetycznej 1.

Otwarta w piątek 10 kwietnia strzelnica pneumatyczna ma siedem stanowisk strzeleckich i górne transportery tarcz. Pistolety i karabiny pneumatyczne to nie broń, ale urządzenia do strzelania - strzela się sportowo na 10 metrów.

Eugeniusz Gorczyca nie krył radości z tego, że otwierana jest nowa strzelnica.

- Obrońca to drugi na prawie 50 klubów na Mazowszu mający swój obiekt. Nawet warszawskie kluby nie dysponują własną nieruchomością. Staniemy się szóstym klubem na Mazowszu, który rozpocznie sport dzieci i młodzieży - nie krył radości.

"Wracamy do prezydenta! Do Ostrołęki!"

Prezes "Obrońcy" przypomniał, że w latach 30. ubiegłego wieku strzelectwo nazywano sportem obrony narodowej.

- Dziś wraca do nas potrzeba nazwania sportu strzeleckiego również sportem obrony narodowej. Stał się powszechny, ogólnodostępny, zwłaszcza, że nie ma problemu z pozwoleniami na broń w tej chwili, jeśli się spełnia warunki - podkreślił, dodając, że sport strzelecki to bezpieczna dyscyplina, rozwijająca koncentrację, samodyscyplinę i koordynację.

Szczególnie miło przywitany został wiceprezydent Ostrołęki Stanisław Kubeł, współtwórca sekcji strzeleckiej jeszcze w czasach, gdy był wicewojewodą ostrołęckim. Jest zawodnikiem i członkiem honorowym KSS "Obrońca".

- Cieszę się, że wracamy do prezydenta! Do Ostrołęki! - powiedział Gorczyca.

"Życzę żeby ten obiekt rozwijał się, żeby cieszył się dużym zainteresowaniem. Umiejętności strzeleckie? Lepiej, żeby nam się nie przydały, ale na wszelki wypadek lepiej umieć posługiwać się bronią" - stwierdził wiceprezydent Kubeł.

Z otwarcia obiektu cieszyła się też dyrektor ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Teresa Michalak, a także dyrektorzy ostrołęckich szkół, wojskowi i szefostwo ostrołęckiej elektrowni. A ks. Zbigniew Jankowski, członek klubu i - jak go określono - "nieetatowy kapelan" poświęcił strzelnicę, gdyż na otwarciu stwierdzono wprost: "Pan Bóg kule nosi".

