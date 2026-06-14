Orz Goworowo z awansem do A Klasy! Koniec sezonu w wielkim stylu

Piłka nożna 0 Komentarzy

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Piłkarze Orza Goworowo zakończyli sezon B Klasy w znakomitym stylu. W 28. kolejce pokonali na wyjeździe Krzyniaka Krzynowłoga Mała aż 4:1, a bohaterem spotkania został Dominik Sujkowski, który skompletował hat-tricka. To zwycięstwo przypieczętowało awans drużyny do A Klasy.

Goście objęli prowadzenie już w 8. minucie. Sędzia podyktował rzut karny dla Orza, który pewnie wykorzystał Dominik Sujkowski, ustalając wynik na 0:1. Tuż przed przerwą, w 40. minucie, ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie na 0:2, dając swojej drużynie komfortową zaliczkę przed drugą połową.

Po zmianie stron Orz kontynuował dobrą grę. W 64. minucie Dominik Sujkowski skompletował hat-tricka, zdobywając trzecią bramkę w tym spotkaniu i podwyższając wynik na 0:3. Losy meczu ostatecznie przypieczętowała 72. minuta, gdy zawodnik gospodarzy obejrzał czerwoną kartkę. Grając w przewadze, goście dwie minuty później dołożyli kolejne trafienie - na 0:4 strzelił Tomasz Gęsich.

W 86. minucie gospodarze zdołali jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Po podyktowanym dla nich rzucie karnym ustalili wynik spotkania na 1:4.

Pewne zwycięstwo na wyjeździe sprawiło, że Orz Goworowo zakończył sezon na drugim miejscu w tabeli, co oznacza awans do A Klasy. To wielki sukces drużyny oraz ukoronowanie udanych rozgrywek.

Gratulujemy zawodnikom oraz całemu sztabowi szkoleniowemu awansu i życzymy powodzenia w zmaganiach na wyższym szczeblu rozgrywkowym.

Krzyniak Krzynowłoga Mała - Orz Goworowo 1:4 (0:2)

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