Orz Goworowo z awansem do A Klasy! Koniec sezonu w wielkim stylu

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 14 czerwca 2026 0 Komentarzy

Piłkarze Orza Goworowo zakończyli sezon B Klasy w znakomitym stylu. W 28. kolejce pokonali na wyjeździe Krzyniaka Krzynowłoga Mała aż 4:1, a bohaterem spotkania został Dominik Sujkowski, który skompletował hat-tricka. To zwycięstwo przypieczętowało awans drużyny do A Klasy.

Goście objęli prowadzenie już w 8. minucie. Sędzia podyktował rzut karny dla Orza, który pewnie wykorzystał Dominik Sujkowski, ustalając wynik na 0:1. Tuż przed przerwą, w 40. minucie, ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie na 0:2, dając swojej drużynie komfortową zaliczkę przed drugą połową.

Po zmianie stron Orz kontynuował dobrą grę. W 64. minucie Dominik Sujkowski skompletował hat-tricka, zdobywając trzecią bramkę w tym spotkaniu i podwyższając wynik na 0:3. Losy meczu ostatecznie przypieczętowała 72. minuta, gdy zawodnik gospodarzy obejrzał czerwoną kartkę. Grając w przewadze, goście dwie minuty później dołożyli kolejne trafienie - na 0:4 strzelił Tomasz Gęsich.

W 86. minucie gospodarze zdołali jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Po podyktowanym dla nich rzucie karnym ustalili wynik spotkania na 1:4.

Pewne zwycięstwo na wyjeździe sprawiło, że Orz Goworowo zakończył sezon na drugim miejscu w tabeli, co oznacza awans do A Klasy. To wielki sukces drużyny oraz ukoronowanie udanych rozgrywek.

Gratulujemy zawodnikom oraz całemu sztabowi szkoleniowemu awansu i życzymy powodzenia w zmaganiach na wyższym szczeblu rozgrywkowym. 

Krzyniak Krzynowłoga Mała - Orz Goworowo 1:4 (0:2)

>> ZOBACZ TABELĘ KOŃCOWĄ B KLASY OSTROŁĘCKIEJ SEZON 2025/26 <<

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa Bartnik Myszyniec I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Mistrzostwa Mazowsza Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Nordic Walking Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Olimp Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga liga okręgowa mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe rzut karny siatkówka sportowa rywalizacja turniej piłkarski zawody pływackie
FaceBook