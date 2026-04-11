Orz zagrał z Wąsewem. Bramka w 86. minucie rozstrzygnęła mecz

Piłka nożna 0 Komentarzy

Udostępnij

Orz Goworowo stracił trzy punkty w domowym meczu 19. kolejki B klasy ostrołęckiej. Mimo prowadzenia od 32. minuty, gospodarze ostatecznie ulegli KS Wąsewo 1:2 - decydująca bramka padła w samej końcówce.

Orz objął prowadzenie w 32. minucie - bramkę dla gospodarzy zdobył Łukasz Bukowski, dając drużynie komfortową zaliczkę. Przez ponad pół godziny Goworowo kontrolowało wynik.

W 57. minucie Wąsewo wyrównało na 1:1 i mecz zaczął się od nowa. Przez kolejne niemal 30 minut żadna ze stron nie zdołała znaleźć drogi do zwycięskiej bramki - aż do 86. minuty, gdy goście strzelili drugiego gola i przechylili szalę na swoją korzyść.

Orz próbował w końcówce wyrównać, ale nie zdołał już odwrócić wyniku. Trzy punkty pojechały do Wąsewa.

Orz Goworowo – KS Wąsewo 1:2 (1:0)

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

