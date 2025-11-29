Pływaczki Piątki Ostrołęka z udanym startem w Warszawie. Złoto i srebro dla Zuzi Zecer

Zuzanna Zecer i Hanna Wawrzyńska, zawodniczki Piątki Ostrołęka, wzięły udział w trzeciej edycji LIGHT IT UP! Swimming Show w Warszawie. Zuzia wróciła do domu ze złotym i srebrnym medalem oraz dwoma rekordami życiowymi.

W dniach 27-28 listopada 2025 roku na pływalni OSiR Żoliborz w Warszawie odbyła się trzecia edycja zawodów pływackich LIGHT IT UP! Swimming Show. To wyjątkowe wydarzenie, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat oraz miłośników pływania, zachwyciło uczestników oprawą świetlną i dobrą muzyką.

W zawodach udział wzięło 519 zawodniczek i zawodników z 34 klubów pływackich z całej Polski. Rywalizacja odbywała się w formule porannych eliminacji i popołudniowych finałów. Piątkę Ostrołęka reprezentowały dwie zawodniczki: Zuzanna Zecer i Hanna Wawrzyńska. W porannych eliminacjach obie dziewczyny zaprezentowały wysoką formę.

Zuzia Zecer zajęła dwa pierwsze miejsca:

100 m stylem grzbietowym – czas 1:09,66 (rekord życiowy)

100 m stylem motylkowym – czas 1:08,01

Hania Wawrzyńska również pokazała się z dobrej strony:

100 m stylem grzbietowym – dziewiąte miejsce, czas 1:18,45 (rekord życiowy)

100 m stylem zmiennym – osiemnaste miejsce, czas 1:22,66

Dwa medale w finałach

W popołudniowych finałach Zuzia Zecer potwierdziła swoją klasę, zdobywając:

złoty medal na 100 m stylem motylkowym z czasem 1:08,44

srebrny medal na 100 m stylem grzbietowym z czasem 1:09,41

Zawodniczki Piątki Ostrołęka po raz pierwszy uczestniczyły w najbardziej widowiskowej imprezie pływackiej w Polsce. – Bardzo się cieszymy, że zaliczamy kolejne dobre starty – komentują przedstawiciele klubu.

Sukces dziewczyn to doskonała wiadomość dla ostrołęckiego pływania i zapowiedź kolejnych triumfów młodych zawodniczek.

