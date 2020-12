Podsumowujemy 2020 rok. Te informacje sportowe były najpopularniejsze

Kończymy 2020 rok, a w nim nie brakowało interesujących wydarzeń sportowych. Było ich mniej ze względu na epidemię koronawirusa, ale miejmy nadzieję, że przyszły rok przyniesie zdecydowane ożywienie. Podsumowując rok, przygotowaliśmy zestawienie 10 najpopularniejszych artykułów z działu "Sport".

TOP 10 sport.eostroleka.pl w 2020 roku:

10. Tragedia w ciechanowsko-ostrołęckiej okręgówce. Nie żyje 24-letni piłkarz

Tragiczne doniesienia napłynęły do nas niedawno z klubu ciechanowsko-ostrołęckiej okręgówki GKS Pokrzywnica (pow. pułtuski). Nagle zmarł filar tego zespołu, 24-letni Łukasz Olejnik - śmierć poniósł podczas gry w piłkę nożną.

9. Historyczna chwila! Ostrołęckie kluby łączą siły. Podpisano porozumienie

W Urzędzie Miasta Ostrołęki doszło w styczniu 2020 roku do sfinalizowania porozumienia trzech ostrołęckich klubów piłkarskich - Narwi, Korony i APN. To była historyczna chwila, na którą kibice czekali od dawna.

8. Liga okręgowa: KS CK Troszyn wysoko pokonał Narew! Sprawa awansu wciąż otwarta

Ten mecz zelektryzował kibiców! KS CK Troszyn wygrał z Narwią Ostrołęka 4:0 w drugim wiosennym meczu ligi okręgowej ciechanowsko-ostrołęckiej. Derby regionu zdominowała drużyna z powiatu ostrołęckiego, a zwycięstwo przypieczętował... bramkarz Andrzej Łyziński. Troszyn awansował później do IV ligi, Narwi awans wymknął się z rąk w ostatniej chwili...

7. Tego jeszcze nie było. Świtwagen, czyli... Passat w barwach Świtu Baranowo

Fani Świtu Baranowo kreatywnie wykorzystali czas przerwy w rozgrywkach piłkarskich. Zobaczcie vw passata w barwach Świtu.

6. Narodowa kwarantanna. Siłownie zamknięte. Trik z zawodami nie przejdzie

Od 28 grudnia do 17 stycznia w ramach tzw. narodowej kwarantanny zamknięte będą siłownie. Na nic wysiłki właścicieli klubów fitness, którzy, by umożliwić klientom zachowywanie fizycznej aktywności, do tej pory - zgodnie z rozporządzeniem - umożliwiali przygotowywanie się do zawodów. Teraz ćwiczyć mogą tylko reprezentanci Polski.

5. Nie żyje Daniel Domurat

To był smutny moment dla klubu z Myszyńca. W wieku 32 lat zmarł Daniel Domurat, były piłkarz Aldo Bartnika Myszyniec. Od kilku lat walczył z ciężką chorobą.

4. Bieg Tropem Wilczym 2020 w Ostrołęce (wideo, zdjęcia)

Około pół tysiąca biegaczy wyruszyło 1 marca na trasę biegu Tropem Wilczym, poświęconego żołnierzom wyklętym w narodowym dniu ich pamięci. Dla wielu zawodników i zawodniczek, oprócz sportowego wymiaru, bieg miał również duże znaczenie patriotyczne.

3. KS CK Troszyn z awansem do IV ligi! Niewykorzystana szansa Narwi Ostrołęka

W ostatniej kolejce poprzedniego sezonu okręgówki stało się jasne, że w przyszłym sezonie w IV lidze zagrają KS CK Troszyn i Mławianka Mława. Z kolei Narew Ostrołęka straciła szansę na awans i wciąż występuje w lidze okręgowej.

2. Niespodzianka dla biegaczy: W Ostrołęce odbędzie się Runmaggedon!

Dla fanów ekstremalnego biegania mieliśmy doskonałą wiadomość. W Ostrołęce miał odbyć się bieg ekstremalny Runmaggedon. Niestety, imprezę zastopowała epidemia koronawirusa... Może w przyszłym roku?

1. ULKS Ołdaki żegna Krystiana. "Dostał od Boga powołanie do Jego drużyny"

Klub ULKS Ołdaki opublikował w mediach społecznościowych chwytające za serce pożegnanie. Nie żyje Krystian Żyłko, wyróżniający się zawodnik ULKS-u. "Dopiero wkraczał w etap dorosłego życia, lecz już teraz dostał od Boga powołanie do Jego drużyny" - napisano na stronie klubu.

Dziękujemy, że byliście z nami w 2020 roku. Zapraszamy w 2021!

