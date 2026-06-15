Pojechali na jubileusz, pobili rekordy! [ZDJĘCIA]

Zawody odbyły się 10 czerwca 2026 roku w Łomży. Reprezentanci UKS Clan Ostrołęka zaprezentowali się w dobrym stylu, bijąc kolejne życiowe rekordy w różnych kategoriach wiekowych.

Wśród najlepszych wyników znalazło się pięć rekordów klubu:

Amelia Bytomska (U12) — 100 m w czasie 14,29 s (rekord życiowy i rekord klubu)

Małgosia Rolka (U16) — 600 m w czasie 2:00,45 (rekord życiowy i rekord klubu)

Kacper Kwiatkowski (U16) — 100 m w czasie 12,26 s (rekord życiowy i klubu) oraz 200 m w czasie 25,30 s (rekord życiowy i rekord klubu)

Mikołaj Bursiewicz (U20) — 100 m w czasie 11,83 s (rekord życiowy i klubu)

Zawodnicy UKS Clan Ostrołęka poprawili również wiele rekordów życiowych:

Amelia Bytomska (U12) — 300 m w czasie 56,04 (rekord życiowy)

Małgosia Rolka (U16) — kula 7,09 m

Mikołaj Bursiewicz (U20) — 200 m w czasie 24,54 s

Zuzanna Zalewska (U14) — kula 3 kg 7,17 m (rekord życiowy) oraz 100 m w czasie 15,85 s (rekord życiowy)

Maria Kalinowska (U12) — 300 m w czasie 61,22 s (rekord życiowy)

Laura Kalinowska (U14) — 600 m w czasie 2:16,80

Daniel Kalinowski (M45) — 400 m w czasie 73,73 s

Tak udany występ to dowód na to, że w UKS Clan Ostrołęka rośnie pokolenie utalentowanych lekkoatletów. Pięć rekordów klubu oraz liczne rekordy życiowe ustanowione podczas jednego mityngu świadczą o dobrej formie oraz ciężkiej pracy zawodników i trenerów.