Pojechali na jubileusz, pobili rekordy! [ZDJĘCIA]

Lekkoatleci UKS Clan Ostrołęka mają za sobą znakomity występ. Podczas Mityngu 20-lecia LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża ostrołęczanie ustanowili pięć rekordów klubu oraz wiele rekordów życiowych.
Zawody odbyły się 10 czerwca 2026 roku w Łomży. Reprezentanci UKS Clan Ostrołęka zaprezentowali się w dobrym stylu, bijąc kolejne życiowe rekordy w różnych kategoriach wiekowych.
Wśród najlepszych wyników znalazło się pięć rekordów klubu:
Zawodnicy UKS Clan Ostrołęka poprawili również wiele rekordów życiowych:
Tak udany występ to dowód na to, że w UKS Clan Ostrołęka rośnie pokolenie utalentowanych lekkoatletów. Pięć rekordów klubu oraz liczne rekordy życiowe ustanowione podczas jednego mityngu świadczą o dobrej formie oraz ciężkiej pracy zawodników i trenerów.
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