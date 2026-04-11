SPS Volley bliżej utrzymania! "Pierwszy krok wykonany"

SPS Volley Ostrołęka wygrał wyjazdowy mecz barażowy z REA TAPE SPS Konstancin-Jeziorna i przybliżył się do utrzymania w I lidze mazowieckiej seniorów. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Ostrołęce.

Spotkanie w Konstancinie-Jeziornej było bardzo wyrównane i pełne zwrotów akcji. Ostrołęczanie przegrali drugiego seta, ale wygrali trzy pozostałe, pokazując charakter i determinację w kluczowym momencie sezonu. Volley wygrał 3:1 i przywiózł z wyjazdu bezcenne zwycięstwo.

Klub zaprasza wszystkich kibiców na rewanżowe spotkanie, które odbędzie się 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00 w Hali Sportowej im. Mieczysława Jana Mierzejewskiego w Ostrołęce przy ul. Patyzantów.

Ostrołęczanie będą bronić przewagi z pierwszego meczu i walczyć o utrzymanie w I lidze mazowieckiej przed własną publicznością.

REA TAPE SPS Konstancin-Jeziorna – SPS Volley Ostrołęka 1:3 (17:25, 25:18, 22:25, 20:25)

