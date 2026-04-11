SPS Volley bliżej utrzymania! "Pierwszy krok wykonany"

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 11 kwietnia 2026

SPS Volley Ostrołęka wygrał wyjazdowy mecz barażowy z REA TAPE SPS Konstancin-Jeziorna i przybliżył się do utrzymania w I lidze mazowieckiej seniorów. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Ostrołęce.

Spotkanie w Konstancinie-Jeziornej było bardzo wyrównane i pełne zwrotów akcji. Ostrołęczanie przegrali drugiego seta, ale wygrali trzy pozostałe, pokazując charakter i determinację w kluczowym momencie sezonu. Volley wygrał 3:1 i przywiózł z wyjazdu bezcenne zwycięstwo.

Klub zaprasza wszystkich kibiców na rewanżowe spotkanie, które odbędzie się 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00 w Hali Sportowej im. Mieczysława Jana Mierzejewskiego w Ostrołęce przy ul. Patyzantów.

Ostrołęczanie będą bronić przewagi z pierwszego meczu i walczyć o utrzymanie w I lidze mazowieckiej przed własną publicznością.

REA TAPE SPS Konstancin-Jeziorna – SPS Volley Ostrołęka 1:3 (17:25, 25:18, 22:25, 20:25)

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
Bartnik Myszyniec Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie Zuzanna Zecer mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe rzut karny. siatkówka zwycięstwo
FaceBook