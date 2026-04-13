Trójka Ostrołęka lepsza od Radomia! Emocjonujące starcie w I lidze [TABELA]

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 13 kwietnia 2026 0 Komentarzy

W sobotę 11 kwietnia w Ostrołęce odbył się mecz I ligi grupy C w piłce ręcznej mężczyzn. UMKS Trójka Ostrołęka pokonała MTS Lider Radom 34:31, wychodząc na prowadzenie już w pierwszej połowie i utrzymując je do końca.

Ostrołęczanie od początku narzucili swoje warunki gry. Do przerwy prowadzili 18:10, kontrolując przebieg spotkania i nie dając rywalom zbyt wielu okazji do odrobienia strat. Przewaga wypracowana w pierwszych 30 minutach okazała się kluczowa dla końcowego rezultatu.

Druga połowa przyniosła większe emocje. MTS Lider Radom wyraźnie podniósł intensywność gry i zaczął odrabiać straty, zbliżając się do ostrołęckiej drużyny. Goście z Radomia potrafili zejść do różnicy kilku bramek, jednak gospodarze zachowali zimną krew i ostatecznie wygrali 34:31, co ucieszyło zgromadzonych około 90 kibiców.

Trójka Ostrołęka - Lider Radom 34:31 (18:10)

UMKS Trójka Ostrołęka: Smoliński Bartosz, Głażewski Maciej (6), Jędrzejewski Rafał (3), Świerzewski Mateusz, Turski Szymon (6), Głażewski Adam, Żebrowski Kacper (5), Marszałek Mateusz (3), Rybicki Tomasz, Zapała Ksawery, Sypiański Seweryn, Minota Maciej, Tarnowski Adam (5), Wysocki Paweł, Wojdyna Szymon (2), Celiński Szymon (4).

Czytaj również:

