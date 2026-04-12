Trzy gole w drugiej połowie. Tak rozstrzygnęły się derby w gminie Rzekuń

W lokalnych derbach gminy Rzekuń lepsza okazała się drużyna gości. ULKS Ołdaki pokonał Rzekuniankę Rzekuń 2:1 w meczu ligi okręgowej, odwracając losy spotkania.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem - żadna ze stron nie zdołała przełamać rywala. Po zmianie stron akcja przyspieszyła. Już w 46. minucie prowadzenie Rzekuniance dał Szczepanek, a kibice gospodarzy mogli odetchnąć z ulgą.

Radość trwała jednak zaledwie sześć minut. W 52. minucie Ołdaki wyrównały za sprawą Radosława Żerańskiego, który pewnie wykonał rzut karny. W 70. minucie Damian Szymczyk dał gościom zwycięstwo, strzelając bramkę na 1:2.

Rzekunianka próbowała do końca odrobić straty, ale wynik nie uległ już zmianie. Trzy punkty pojechały do Ołdak.

Rzekunianka Rzekuń – ULKS Ołdaki 1:2 (0:0)

Bramki: Szczepanek 46' (Rzekunianka) – Żerański 52' (k.), Szymczyk 70' (Ołdaki)

