W hali Gołasia królowała siatkówka! Dziewczęta zagrały o puchar przewodniczącego [ZDJĘCIA]

W Ostrołęce odbył się ogólnopolski turniej miniasiatkówki czwórek dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego. Ponad 8 godzin grania, 54 mecze, 15 zespołów z trzech województw - to był dzień pełen emocji i sportowej pasji! Bardzo dobry poziom turnieju sprawił, że przez cały dzień byliśmy świadkami wielu ciekawych spotkań i wspaniałych zagrań. 

W turnieju wzięły udział trzy zespoły Nike Ostrołęka. Nike 1 w składzie: Julia Suchecka, Pola Pędzich, Amelia Stojke i Amelia Rychlicka zajęła czwarte miejsce. Nike 2 w składzie: Iza Brzostek, Zuzia Żebrowska, Lena Zadrożna, Hania Kobylińska, Laura Brutkowska zajęła ósme miejsce. Nike 3 w składzie: Julia Domarecka, Wanda Jastrzębska, Alicja Szczubełek, Paulina Szeląg, Zosia Kruczyk zajęła dziesiąte miejsce.

Zwycięzcą turnieju został Olimpik Mońki 1, który pokonał w finale LTS Legionovia. Trzecie miejsce zajął MOS Wola Warszawa 1, a czwarte - Nike Ostrołęka 1. To drużyny z bardzo wysokim poziomem sportowym, które pokazały świetną siatkówkę.

Najlepszymi zawodniczkami swoich drużyn zostały: Weronika Czostków z Mońki 1, Łucja Morzyńska z LTS Legionovia, Magdalena Wierzbicka z MOS Wola 1, Amelia Rychlicka z Nike 1, Julia Olszyńska z Mońki 2, Lena Sot z Wyszków 1, Julia Domarecka z Nike 3 oraz Zuzia Żebrowska z Nike 2. MVP całego turnieju została Martyna Kulesza z zespołu Olimpik Mońki 1.

Organizatorzy serdecznie podziękowali rodzicom dziewcząt, którzy jak zwykle byli niezawodni i od samego początku wspierali w organizacji turnieju. Dziękowano również przewodniczącemu Rady Miasta Wojciechowi Zarzyckiemu za wsparcie, obecność i za to, że zawsze można na niego liczyć, a także sędziom, kibicom i wszystkim, którzy byli tego dnia z ekipą OTPS Nike.

