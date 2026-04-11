Wyrównane starcie sąsiadów w tabeli. Narew przywiozła punkt z Kobyłki

Piłka nożna

Narew Ostrołęka w 21. kolejce V ligi zremisowała na wyjeździe z ekipą z Kobyłki 1:1. Wicher prowadził po pierwszej połowie, ale punkt niebiesko-czerwonym dał Wiktor Łychowydko.

Trener Łukasz Bałazy oddelegował na boisko sprawdzoną jedenastkę. W bramce Stepnowski, dalej Łychowydko, Bajor, Skonieczny, Godziebiewski, Ziemak, Borowiecki, Drężek, Bandorowicz, Wierzbowski i Zyśk.

Pierwsza połowa nie ułożyła się po myśli niebiesko-czerwonych. W 24. minucie Hubert Władyka otworzył wynik, strzelając na 1:0 dla Kobyłki. Dopiero w drugiej połowie Narwi udało się wyrównać wynik spotkania. Po ponad godzinie gry Wiktor Łychowydko pewnie wykorzystał rzut karny.

Ostatecznie Narwianie z wyjazdu do Kobyłki przywieźli punkt. Sąsiedzi w tabeli pozostają więc na swoich miejscach - Narew na trzecim, a Wicher na czwartym miejscu.

Wicher Kobyłka - Narew Ostrołęka 1:1 (1:0)

