Wyrównane starcie sąsiadów w tabeli. Narew przywiozła punkt z Kobyłki

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 11 kwietnia 2026 1 Komentarz

Narew Ostrołęka w 21. kolejce V ligi zremisowała na wyjeździe z ekipą z Kobyłki 1:1. Wicher prowadził po pierwszej połowie, ale punkt niebiesko-czerwonym dał Wiktor Łychowydko.

Trener Łukasz Bałazy oddelegował na boisko sprawdzoną jedenastkę. W bramce Stepnowski, dalej Łychowydko, Bajor, Skonieczny, Godziebiewski, Ziemak, Borowiecki, Drężek, Bandorowicz, Wierzbowski i Zyśk.

Pierwsza połowa nie ułożyła się po myśli niebiesko-czerwonych. W 24. minucie Hubert Władyka otworzył wynik, strzelając na 1:0 dla Kobyłki. Dopiero w drugiej połowie Narwi udało się wyrównać wynik spotkania. Po ponad godzinie gry Wiktor Łychowydko pewnie wykorzystał rzut karny.

Ostatecznie Narwianie z wyjazdu do Kobyłki przywieźli punkt. Sąsiedzi w tabeli pozostają więc na swoich miejscach - Narew na trzecim, a Wicher na czwartym miejscu.

Wicher Kobyłka - Narew Ostrołęka 1:1 (1:0)

 

Czytaj również:

Komentarze

...
19:11, 11 kwietnia 2026

kibic

Nie przywiozła tylko straciła 2 punkty

02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
