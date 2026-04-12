Bieg Papieski 2026. Sportowy hołd dla Jana Pawła II [WYNIKI, WIDEO, ZDJĘCIA]

Już po raz dwunasty w Ostrołęce odbył się Bieg Papieski organizowany przez UKS Clan Ostrołęka. To sportowy hołd oddawany papieżowi Janowi Pawłowi II.

Start i meta biegu, jak co roku, miały miejsce przy parafii farnej. Nie brakowało chętnych do tego, by przebiec 3-kilometrową trasę, pokazując jednocześnie, jak ważną postacią był patron Ostrołęki, św. Jan Paweł II.

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Damian Świerdzewski z wynikiem 8:30.4; drugi był Karol Rogoziński - 9:23.7; a trzeci Jakub Pazio - 9:29.1. Z kolei wśród pań zwyciężyła Martyna Budziłek - 10:00.8; druga była Zuzanna Strzeszewska - 11:12.9, a trzecia Aleksandra Piotrowska - 11:19.1.

Uczestnicy biegu odebrali zasłużone medale, nagrody i wyróżnienia.

