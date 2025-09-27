Drężek w roli głównej. Narew zdeklasowała Escolę [ZDJĘCIA]

Piłka nożna 2 Komentarze

Narew Ostrołęka nie dała szans warszawskiej Escoli. Niebiesko-czerwoni w meczu V ligi strzelili rywalom cztery bramki i zdobyli komplet punktów - całkowicie zasłużenie. Bohaterem spotkania został Konrad Drężek.

Narew rozpoczęła mecz w składzie: Stepnowski - Ziemak, Badorowicz, Łychowydko, Bajor, Cambindo, Zaręba, Wierzbowski, Gałązka, Borowiecki, Drężek. Ostrołęcka ekipa zaczęła od mocnego uderzenia. Już w 5. minucie Konrad Drężek wpisał się na listę strzelców po asyście Łychowydki. Cztery minuty później to Drężek asystował, a bramkę zdobył Damian Gałązka.

Goście starali się odrobić straty i po 20 minutach kibice przy Witosa mieli już za sobą trzy obejrzane gole - po bramce Dołowego było 2:1. Lecz jeszcze przed przerwą świetnym strzałem popisał się Drężek i pierwszą połowę kończył z dorobkiem dwóch goli.

Po przerwie padł tylko jeden gol: zmiennik Radosław Zyśk ustalił wynik spotkania na 4:1 w 54. minucie. Asystował Wierzbowski.

Narew Ostrołęka - Escola Varsovia 4:1 (3:1)

