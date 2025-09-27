Drężek w roli głównej. Narew zdeklasowała Escolę [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 2 Komentarze

Narew Ostrołęka nie dała szans warszawskiej Escoli. Niebiesko-czerwoni w meczu V ligi strzelili rywalom cztery bramki i zdobyli komplet punktów - całkowicie zasłużenie. Bohaterem spotkania został Konrad Drężek.

Narew rozpoczęła mecz w składzie: Stepnowski - Ziemak, Badorowicz, Łychowydko, Bajor, Cambindo, Zaręba, Wierzbowski, Gałązka, Borowiecki, Drężek. Ostrołęcka ekipa zaczęła od mocnego uderzenia. Już w 5. minucie Konrad Drężek wpisał się na listę strzelców po asyście Łychowydki. Cztery minuty później to Drężek asystował, a bramkę zdobył Damian Gałązka.

Goście starali się odrobić straty i po 20 minutach kibice przy Witosa mieli już za sobą trzy obejrzane gole - po bramce Dołowego było 2:1. Lecz jeszcze przed przerwą świetnym strzałem popisał się Drężek i pierwszą połowę kończył z dorobkiem dwóch goli.

Po przerwie padł tylko jeden gol: zmiennik Radosław Zyśk ustalił wynik spotkania na 4:1 w 54. minucie. Asystował Wierzbowski.

Narew Ostrołęka - Escola Varsovia 4:1 (3:1)

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
Czytaj również:

Komentarze

...
20:59, 27 września 2025

esc

Dokąd jadą? Na razie bez zmian rywale również wygrywają i tylko 6 miejsce! Bez spiny, ale awansu nie zrobią te chłopy.

ocena: -         zgłoś
...
18:50, 27 września 2025

Kibic

Brawo Narew, Jedziemy dalej

ocena: -         zgłoś

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa Aldo Bartnik Myszyniec B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło MKS Ciechanów Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nordic Walking Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka V liga awans do III ligi lekkoatletyka liga okręgowa mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka skok w dal transfer
FaceBook