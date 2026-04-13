Emocje na pomoście! Zobacz wyniki Mistrzostw Ostrołęki [WIDEO, ZDJĘCIA]

12 kwietnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki do 15 lat w podnoszeniu ciężarów. W zawodach wzięło udział 13 klubów z całego Mazowsza i okolic. Gospodarz turnieju - UKS Atleta Ostrołęka - wygrał klasyfikację drużynową z dużą przewagą nad rywalami.
W klasyfikacji klubowej ostrołęcki Atleta zdominował rywalizację, zdobywając 886,36 punktów i wyprzedzając drugą w kolejności CLKS Mazovię Ciechanów (659,53 pkt) o ponad 226 punktów. Podium drużynowe uzupełnił UKS Impuls Warszawa z wynikiem 644,25 pkt.
Tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył Wojciech Bakuła z UKS Atleta Ostrołęka, który uzyskał imponujący wynik 302 punktów Sinclair przy wadze ciała 221 kg w dwuboju. W kategorii wagowej 75 kg wygrał z dużą przewagą, unosząc w rwaniu 100 kg, a w podrzucie aż 121 kg.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Agata Strzelczyk z UKS Impuls Warszawa – 199,97 pkt Sinclair przy wadze 149 kg w dwuboju (67 kg w rwaniu i 84 kg w podrzucie w kategorii do 61 kg).
Wśród zawodników z Ostrołęki wyróżniono Wojciecha Bakułę jako najlepszego zawodnika z Ostrołęki (302 pkt, 221 kg w dwuboju) oraz Polę Michalak jako najlepszą zawodniczkę z Ostrołęki (93,91 pkt, 77 kg w dwuboju w kategorii powyżej 69 kg).
Ostrołęcka Atleta mogła cieszyć się z wielu indywidualnych sukcesów. Przykładowo, w kategorii 70 kg mężczyzn zwyciężył Szymon Padzik (282,44 pkt), a kategorii 51 kg złoto zdobył Maciej Majewski (148,23 pkt).
