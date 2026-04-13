Emocje na pomoście! Zobacz wyniki Mistrzostw Ostrołęki [WIDEO, ZDJĘCIA]

12 kwietnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki do 15 lat w podnoszeniu ciężarów. W zawodach wzięło udział 13 klubów z całego Mazowsza i okolic. Gospodarz turnieju - UKS Atleta Ostrołęka - wygrał klasyfikację drużynową z dużą przewagą nad rywalami.

W klasyfikacji klubowej ostrołęcki Atleta zdominował rywalizację, zdobywając 886,36 punktów i wyprzedzając drugą w kolejności CLKS Mazovię Ciechanów (659,53 pkt) o ponad 226 punktów. Podium drużynowe uzupełnił UKS Impuls Warszawa z wynikiem 644,25 pkt.

Pełna klasyfikacja drużynowa:

  1. UKS Atleta Ostrołęka – 886,36 pkt
  2. CLKS Mazovia Ciechanów – 659,53 pkt
  3. UKS Impuls Warszawa – 644,25 pkt
  4. TS Nida Nidzica – 627,71 pkt
  5. KPC Legia Warszawa – 591,24 pkt
  6. KSS Sparta Płońsk – 563,55 pkt
  7. LMPKPC Sokołów Podlaski – 562,97 pkt
  8. LKS EkoSport Siedlce – 529,38 pkt
  9. Klimat Łapy – 268,07 pkt
  10. LOS Nowy Dwór Mazowiecki – 246,86 pkt
  11. MKS Otwockie Ciężary – 219,93 pkt
  12. WLKS Siedlce – 171,83 pkt
  13. LSSS Start Maków Maz. – 118,63 pkt

Gwiazdy zawodów

Tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył Wojciech Bakuła z UKS Atleta Ostrołęka, który uzyskał imponujący wynik 302 punktów Sinclair przy wadze ciała 221 kg w dwuboju. W kategorii wagowej 75 kg wygrał z dużą przewagą, unosząc w rwaniu 100 kg, a w podrzucie aż 121 kg.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Agata Strzelczyk z UKS Impuls Warszawa – 199,97 pkt Sinclair przy wadze 149 kg w dwuboju (67 kg w rwaniu i 84 kg w podrzucie w kategorii do 61 kg).

Ostrołęczanie na podium

Wśród zawodników z Ostrołęki wyróżniono Wojciecha Bakułę jako najlepszego zawodnika z Ostrołęki (302 pkt, 221 kg w dwuboju) oraz Polę Michalak jako najlepszą zawodniczkę z Ostrołęki (93,91 pkt, 77 kg w dwuboju w kategorii powyżej 69 kg).

Ostrołęcka Atleta mogła cieszyć się z wielu indywidualnych sukcesów. Przykładowo, w kategorii 70 kg mężczyzn zwyciężył Szymon Padzik (282,44 pkt), a kategorii 51 kg złoto zdobył Maciej Majewski (148,23 pkt).

Wyniki indywidualne 

Kobiety:

Mężczyźni:

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, a UKS Atleta Ostrołęka szczególnie – za znakomitą organizację i triumf na własnym pomoście!

Czytaj również:

Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
