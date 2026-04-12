To przyszłość ostrołęckich ciężarów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dorota Gnoza, Julia Stachurska, Wojciech Bakuła i Szymon Padzik z UKS Atleta Ostrołęka podczas Mistrzostw Ostrołęki w hali im. A. Gołasia odebrali specjalne wyróżnienia za dotychczas osiągnięte wyniki. Z życzeniami kolejnych sukcesów.

Podczas otwartych Mistrzostw Ostrołęki w podnoszeniu ciężarów U15 miała miejsce niezwykle miła uroczystość. Młodzi sztangiści z UKS Atleta Ostrołęka dostali księgę pamiątkową na 100-lecie Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów ze specjalną dedykacją prezesa klubu Władysława Niedźwieckiego.

- Na pamiątkę z okazji już osiągniętych wyników - wpisał ręcznie prezes do każdej księgi, dodając jeszcze parę słów od siebie.

Wyróżnieni zostali: Dorota Gnoza, Julia Stachurska, Wojciech Bakuła i Szymon Padzik. "To przyszłość ostrołęckich ciężarów" - usłszeliśmy podczas miłej uroczystości. To na pewno ogromna motywacja dla zawodniczek i zawodników, którzy otrzymali tę księgę.

Mistrzostwa Ostrołęki zgromadziły zawodniczki i zawodników z roczników 2011-2013 z Mazowsza oraz zaproszonych gości. Więcej o rywalizacji, w tym wyniki, już wkrótce w naszym serwisie.

