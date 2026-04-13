Fala wsparcia dla młodego piłkarza. „Kocim, wracaj do nas"

Wyrazy wsparcia i modlitwy płyną z całego regionu do Kacpra Kocińskiego - młodego piłkarza Kurpika Kadzidło, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi.

fot. FB/GUKS Kurpik Kadzidło

– Nasz piłkarz Kacper Kociński przeszło tydzień temu uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Aktualnie lekarze utrzymują go w śpiączce, a jutro zostanie poddany kilkunastogodzinnej operacji. Dlatego bardzo prosimy o modlitwę za jego zdrowie – napisał prezes Kurpika Kadzidło Wiktor Deptuła.

Słowa te poruszyły kibiców, mieszkańców i środowisko piłkarskie w całym regionie.

Koledzy z drużyny nie zapomnieli o Kacprze podczas ostatniego meczu Kurpika Kadzidło. Na trybunach pojawiła się specjalna oprawa - transparent z napisem „Kacper, jesteśmy z tobą" oraz duża koszulka z napisem „Kocim" i numerem 2. Gest prosty, ale wymowny - Kacper, choć nieobecny na boisku, był tego dnia z całą drużyną.

Również Bartnik Myszyniec, w którym kiedyś grał Kacper, zamieścił słowa wsparcia. "Bardzo prosimy o modlitwę za jego zdrowie" - pisze myszyniecki klub. Wsparcie dla Kacpra nadeszło też z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce. Koledzy Kacpra przygotowali okolicznościowe koszulki oraz transparent z przesłaniem: „Kocim, wracaj do nas".

