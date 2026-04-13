Jan Klemendorf nie dał szans rywalom. Do Grand Prix Polski wrócił w wielkim stylu

Jan Klemendorf z Ostrołęki wygrał turniej 8. Grand Prix Polski Masters w tenisie stołowym, który odbył się w Radomiu. Rozegrał znakomite mecze i pokazał sportowy charakter.

Jan Klemendorf w fazie grupowej Grand Prix Polski w Radomiu spotkał się z przeciwnikami z Tarnowa, Ciechanowa i Jedlini-Letniska. Bilans - trzy wygrane, sety 9:0. To była łatwa przeprawa, ale schody zaczęły się w drugiej części turnieju.

W starciu ćwierćfinałowym z Markiem Wolnym Klemendorf miał poważne kłopoty, bo przegrywał już 0:2. Pokazał jednak charakter sportowca, wyrównał wynik meczu i w tie-breaku zdecydowanie pokonał rywala, przechodząc do półfinału. Tam pokonał 3:0 Ryszarda Gruszkiewicza i zamledował się w finale.

Pojedynek z Henrykiem Prusińskim o złoto był niezwykle zacięty. Klemendorf prowadził 2:0, ale zrobiło się 2:2 w setach. Decydująca rozgrywka okazała się jednak szczęśliwa dla pana Jana, który zwyciężył w całym meczu i tym samym wygrał turniej.

Nasz tenisista nie kryje radości z tego, że po kilkumiesięcznej przerwie w takim stylu wrócił do gry w Grand Prix Polski. Jak sam przyznaje... do gry w turnieju w Radomiu zmobilizowała go żona. To kolejny dowód na to, że żony warto słuchać. 

