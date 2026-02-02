Kolejne wzmocnienie SPS Volley Ostrołęka. Tego siatkarza kibice znają doskonale

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 02 lutego 2026 0 Komentarzy

Wojciech Lewandowski wraca do SPS Volley Ostrołęka! "Wojtek witamy ponownie w #SPSVOLLEYFAMILLY!" - ogłosił klub po ostatnim zwycięstwie nad liderem Orlętami Raszyn.

Wojciech Lewandowski to urodzony 5 sierpnia 1992 roku przyjmujący mierzący 181 centymetrów wzrostu. W swojej karierze klubowej grał w Stali Głowno, Volley Team Żychlin oraz w SPS Volley Ostrołęka, do którego właśnie powraca.

"Człowiek, który nie wie co to grawitacja"

Właśnie tak klub określił Wojtka Lewandowskiego - przyjmującego znanego z imponujących skoków i skutecznych ataków. Powrót Lewandowskiego to kolejne wzmocnienie SPS Volley.

A w ostatnim czasie, trzeba to powiedzieć, drużyna pokazuje znakomitą formę. Przypomnijmy, że w sobotę 31 stycznia ostrołęczanie pokonali lidera I ligi mazowieckiej - UKS Orlęta Raszyn wynikiem 3:2 po dramatycznym tie-breaku zakończonym rezultatem 15:13.

Z doświadczonym przyjmującym w składzie SPS Volley będzie jeszcze silniejsze i może powalczyć o jeszcze wyższe cele w tabeli. Lewandowski zna klub, wie jak funkcjonuje drużyna i powinien szybko wkomponować się w skład, co może być kluczowe w kolejnych starciach. Powrót zawodnika, który już udowodnił swoją wartość w barwach SPS Volley, to doskonała wiadomość przed kolejnymi meczami.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie liga okręgowa mecz piłkarski piłka nożna. rekordy życiowe siatkówka sportowa rywalizacja sukces sportowy zwycięstwo Świt Baranowo
FaceBook