Kolejne wzmocnienie SPS Volley Ostrołęka. Tego siatkarza kibice znają doskonale

Wojciech Lewandowski wraca do SPS Volley Ostrołęka! "Wojtek witamy ponownie w #SPSVOLLEYFAMILLY!" - ogłosił klub po ostatnim zwycięstwie nad liderem Orlętami Raszyn.

Wojciech Lewandowski to urodzony 5 sierpnia 1992 roku przyjmujący mierzący 181 centymetrów wzrostu. W swojej karierze klubowej grał w Stali Głowno, Volley Team Żychlin oraz w SPS Volley Ostrołęka, do którego właśnie powraca.

"Człowiek, który nie wie co to grawitacja"

Właśnie tak klub określił Wojtka Lewandowskiego - przyjmującego znanego z imponujących skoków i skutecznych ataków. Powrót Lewandowskiego to kolejne wzmocnienie SPS Volley.

A w ostatnim czasie, trzeba to powiedzieć, drużyna pokazuje znakomitą formę. Przypomnijmy, że w sobotę 31 stycznia ostrołęczanie pokonali lidera I ligi mazowieckiej - UKS Orlęta Raszyn wynikiem 3:2 po dramatycznym tie-breaku zakończonym rezultatem 15:13.

Z doświadczonym przyjmującym w składzie SPS Volley będzie jeszcze silniejsze i może powalczyć o jeszcze wyższe cele w tabeli. Lewandowski zna klub, wie jak funkcjonuje drużyna i powinien szybko wkomponować się w skład, co może być kluczowe w kolejnych starciach. Powrót zawodnika, który już udowodnił swoją wartość w barwach SPS Volley, to doskonała wiadomość przed kolejnymi meczami.

