Kolumbijska krew w kurpiowskim Bartniku. 19-letni Oyola szybko trafił do składu

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 28 września 2025 0 Komentarzy

Brayan Oyola Barahona z Kolumbii to nowa twarz w Bartniku Myszyniec. 19-letni zawodnik w wrześniu zadebiutował w kurpiowskiej ekipie i szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie.

Bartnik Myszyniec ma w tym sezonie również nowe, międzynarodowe oblicze. We wrześniu do zespołu z Kurpiowszczyzny dołączył 19-letni kolumbijczyk Brayan Oyola Barahona, który błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce.

Kolumbijska para w Bartniku

Oyola zadebiutował w meczu przeciwko Wymakraczowi Długosiodło, a następnie wystąpił w starciach z Pokrzywnicą oraz Iskrą Krasne. Niestety, wszystkie te trzy spotkania zakończyły się minimalnymi porażkami Bartnika, co z pewnością nie ułatwiało młodemu Kolumbijczykowi wejścia do nowej drużyny.

Przełom nastąpił w czwartym występie 19-latka. Bartnik Myszyniec pewnie pokonał Mazura Ojrzeń 2:0, a bramki w tym spotkaniu strzelali Bocianowski i Stolarczyk

Oyola nie jest jedynym przedstawicielem Kolumbii w składzie Bartnika Myszyniec. W zespole gra również bramkarz Efrain Ustariz, tworząc południowoamerykański duet w kurpiowskiej drużynie. 

Międzynarodowy charakter lokalnej piłki

Obecność zawodników z Kolumbii w drużynie z Myszyńca to przykład tego, jak współczesna piłka na poziomie regionalnym nabiera międzynarodowego charakteru. Bartnik Myszyniec, mimo że reprezentuje małą miejscowość, nie boi się sięgać po zawodników z odległych kontynentów. I tak to już teraz jest, nawet w najniższych ligach.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło MKS Ciechanów Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka V liga awans do III ligi lekkoatletyka liga okręgowa mecz piłkarski nordic walking piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka skok w dal transfer Świt Baranowo
FaceBook