Kolumbijska krew w kurpiowskim Bartniku. 19-letni Oyola szybko trafił do składu

Brayan Oyola Barahona z Kolumbii to nowa twarz w Bartniku Myszyniec. 19-letni zawodnik w wrześniu zadebiutował w kurpiowskiej ekipie i szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie.

Kolumbijska para w Bartniku

Oyola zadebiutował w meczu przeciwko Wymakraczowi Długosiodło, a następnie wystąpił w starciach z Pokrzywnicą oraz Iskrą Krasne. Niestety, wszystkie te trzy spotkania zakończyły się minimalnymi porażkami Bartnika, co z pewnością nie ułatwiało młodemu Kolumbijczykowi wejścia do nowej drużyny.

Przełom nastąpił w czwartym występie 19-latka. Bartnik Myszyniec pewnie pokonał Mazura Ojrzeń 2:0, a bramki w tym spotkaniu strzelali Bocianowski i Stolarczyk.

Oyola nie jest jedynym przedstawicielem Kolumbii w składzie Bartnika Myszyniec. W zespole gra również bramkarz Efrain Ustariz, tworząc południowoamerykański duet w kurpiowskiej drużynie.

Międzynarodowy charakter lokalnej piłki

Obecność zawodników z Kolumbii w drużynie z Myszyńca to przykład tego, jak współczesna piłka na poziomie regionalnym nabiera międzynarodowego charakteru. Bartnik Myszyniec, mimo że reprezentuje małą miejscowość, nie boi się sięgać po zawodników z odległych kontynentów. I tak to już teraz jest, nawet w najniższych ligach.

