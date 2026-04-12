Nike na turnieju w stolicy. Cenny sprawdzian młodych siatkarek

Siatkówka 0 Komentarzy

Udostępnij

Młodziczki rocznika 2012 z Nike Ostrołęka wzięły udział w Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej organizowanym przez zespół Saska Warszawa. Dziewczęta pod wodzą trener Joanny Kurpiewskiej zajęły ostatecznie piąte miejsce, pokazując niezłą siatkówkę w stolicy.

fot. Nike Ostrołęka

Turniej rozgrywany był w pierwszej fazie do dwóch setów. Nike rozpoczęło od meczu z Ateną Warszawa, który zakończył się remisem 1:1. Taki sam wynik padł w starciu z Iskrą Warszawa. W ostatnim meczu grupowym dziewczęta uległy gospodarzom - Saska Warszawa 0:2, co ostatecznie dało im trzecie miejsce w grupie.

W meczu o 5. miejsce Nike zmierzyło się z Halinowem i wygrało pewnie 2:0, kończąc turniej na piątej pozycji w klasyfikacji końcowej.

W turnieju zagrały: Natalia Szabłowska, Liliana Łuj, Emilia Suska, Kornelia Białczak, Natalia Frydryk, Alicja Cieślak, Wiktoria Kalisiak, Julia Borawska, Ania Siudek, Lena Siemborska, Amelia Mierzejewska, Idalia Garlińska i Pola Samsel. Drużynę prowadziła trener Joanna Kurpiewska.

Piąte miejsce w silnie obsadzonym warszawskim turnieju to dobry wynik i cenny sprawdzian dla młodych siatkarek z Ostrołęki przed kolejnymi wyzwaniami w ich przygodzie z tym sportem.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

