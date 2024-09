Olesiński odszedł z Narwi Ostrołęka! Prezes przyznał: "Winę biorę na siebie"

Przemysław Olesiński podjął decyzję o odejściu z Narwi Ostrołęka! Stało się to w trakcie sezonu, w którym zdążył już trafiać do siatki dla niebiesko-czerwonych. Władze klubu wydały komunikat - a prezes Bartosz Siurnicki wziął winę na siebie.

Przemysław Olesiński, mimo dobrej dyspozycji w poprzednich meczach (niedawno świętował jubileusz 100 goli w Narwi, co czyni go najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu), nie znalazł się w składzie na mecz z Drukarzem Warszawa.

Jak się okazało, w Narwi już nie zagra, o czym klub poinformował w dzisiejszym komunikacie.

- Szanowni Członkowie naszego Klubu, Drodzy Kibice, Sympatycy Informuję, że w dniu 16.09.2024 r. Przemysław Olesiński podjął decyzję o zakończeniu współpracy z naszym klubem. Przemek zrezygnował zarówno z bycia zawodnikiem jak również trenerem w naszej Akademii. Z mojej strony przepraszam wszystkich za zaistniałą sytuację i winę biorę na siebie. Popełniłem błąd przede wszystkim w komunikacji z zawodnikiem. Pomimo niewielkiego doświadczenia w zarządzaniu brakuje mi go jeszcze w szczególnej sytuacji zarządzania klubem sportowym. Próbowałem kontaktować się z Przemkiem jednak bezskutecznie w związku z czym pozostaje mi tylko uszanować jego decyzję o opuszczeniu Klubu i życzyć powodzenia - poinformował prezes klubu Bartosz Siurnicki, dodając:

Uważam osobiście, że Przemek zasługiwał na zupełnie inne pożegnanie jednak jak już wspomniałem jest to jego decyzja i nie mam już na nią wpływu. Na przyszłość mogę jedynie obiecać, że będę starał się być konsekwentny w stosunku do zawodników i nie dopuszczać do sytuacji, w której ktokolwiek poczuwał by się, że pewne zasady go nie obowiązują, wszyscy są równi wobec Klubu.