Olga Baranek i Adrian Kurzych zwycięzcami wakacyjnego turnieju tenisa stołowego [ZDJĘCIA]

Piłka nożna 0 Komentarzy

Udostępnij

We wtorek, 9 lipca rozegrano wakacyjny turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego.



fot. MOSiR w Ostrołęce

Premierowe potyczki w hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia wystartowały kilka minut po godzinie 10. Turniej został podzielony na dwie kategorie wiekowe: do 12 lat oraz od 13 lat. Młodzi miłośnicy tenisa stołowego grali systemem „każdy z każdym”. Mecze toczyły się do dwóch wygranych setów, do 11 punktów. Już od pierwszych odbić widać było duży zapał oraz zaangażowanie wśród uczestników. Spotkania obfitowały w ciekawe wymiany oraz częste zwroty akcji.

W młodszej grupie wiekowej rywalizację zdominował Adrian Kurzych. Zwycięzca w całym turnieju odniósł komplet zwycięstw, nie tracąc ani jednego seta. Tuż za jego plecami uplasował się Błażej Ciepierski, a grono medalistów uzupełnił Bartosz Ciepierski.

Wyczyn Adriana Kurzycha postanowiła powtórzyć Olga Baranek. Tryumfatorka starszej kategorii również nie przegrała żadnego seta. Srebrnym medalistą został Kacper Kurzych, a na najniższym stopniu podium stanął Maciej Majewski.

Wszyscy uczestnicy wtorkowych zmagań odebrali z rąk przewodniczącego rady miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymali także puchary.

Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym zawodnikom. W ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024” zaplanowano jeszcze jeden turniej tenisa stołowego. Tenisiści ponownie zmierzą się 20 sierpnia. Zachęcamy do wzięcia udziału w rozgrywkach!

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: