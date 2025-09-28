Złoty przełom Bogdańskiego! Kuźnia Ostrołęka cieszy się z mistrzostwa

Inne 0 Komentarzy

Udostępnij

27 września 2025 roku przejdzie do historii jako dzień dla zawodnika Kuźni Ostrołęka Patryka Bogdańskiego w sportach sylwetkowych. Na scenie NABBA WFF Poland reprezentant ostrołęckiego klubu nie tylko sięgnął po medale, ale przede wszystkim spełnił swoje największe marzenie.

fot. FB/Kuźnia Ostrołęka

Zawody w wykonaniu przedstawiciela Kuźni Ostrołęka były prawdziwym pokazem wszechstronności. Sportowiec zdobył aż trzy medale w różnych kategoriach:

Złoto w Fit Model Debiutantów ;

; Drugie miejsce w Męskiej Sylwetce;

Złoto w kategorii Fit Model - i co najważniejsze, tytuł Mistrza Polski;

Najbardziej emocjonalnym momentem zawodów było zdobycie mistrzostwa w kategorii Fit Model. Jak przyznaje sam zawodnik: "Po wielu startach, gdzie zatrzymywałem się tuż przed podium, w końcu przełamałem złą passę i zdobyłem upragnione złoto". Te słowa pokazują, ile determinacji i wytrwałości wymagało osiągnięcie tego sukcesu. Lata treningów, startów i rozczarowań w końcu zaowocowały najcenniejszym trofeum.

Historia tego sukcesu to klasyczny przykład na to, że w sporcie wytrwałość się opłaca. Kuźnia może być dumna!

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: