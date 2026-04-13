Młode, zdolne i coraz lepsze. Ligowe zmagania "czwórek" Nike Ostrołęka [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 13 kwietnia 2026 0 Komentarzy

12 kwietnia w Mińsku Mazowieckim odbył się kolejny turniej ligowy Mistrzostw Mazowsza w kategorii czwórek siatkarskich. Nike Ostrołęka wystawiła aż trzy drużyny. Największy sukces odniosła ekipa Nike 3, która wywalczyła awans do 2 ligi!

fot. Nike Ostrołęka

Drużynę Nike 1 tworzyły: Julia Suchecka, Pola Pędzich, Amelia Rychlicka, Amelia Stojke i Zuzia Żebrowska. Dziewczyny rywalizowały w pierwszej lidze i zaprezentowały się z bardzo dobrej strony – wygrały 4 spotkania, ponosząc zaledwie jedną porażkę. W kolejnym turnieju ponownie zagrają w pierwszej lidze.

W składzie Nike 2 znalazły się: Iza Brzostek, Hania Kobylińska, Ania Święcka, Paulina Szeląg i Ola Pawełek. Dziewczęta rywalizowały w trzeciej lidze i tym razem los był dla nich mniej łaskawy-– udało się wygrać jedno spotkanie, cztery razy musiały uznać wyższość rywalek. W następnym turnieju powalczą w czwartej lidze.

Najlepiej z całej trójki spisała się ekipa Nike 3 w składzie: Wanda Jastrzębska, Laura Brutkowska, Alicja Szczubełek, Julia Domarecka i Zosia Kruczyk. Dziewczyny wygrały cztery mecze, przegrały tylko raz i tym samym wywalczyły awans do drugiej ligi

Nieodłączną częścią ostrołęckiej ekipy była również Natasza Tyszka, która przez cały turniej niestrudzenie dopingowała każdą z drużyn. Całością pracy szkoleniowej kieruje trener Mirosław Górka.

Widać poprawę w wielu elementach gry. Wiemy, co musimy poprawić. Chcemy być jeszcze mocniejsi – podkreśla klub w swoim komunikacie. Kolejny turniej ligowy odbędzie się już za dwa tygodnie. Do tego czasu dziewczyny wracają na treningi.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
Bartnik Myszyniec Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Liga okręgowa Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie Zuzanna Zecer piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe remis rzut karny siatkówka zwycięstwo
FaceBook