Młode, zdolne i coraz lepsze. Ligowe zmagania "czwórek" Nike Ostrołęka [ZDJĘCIA]

12 kwietnia w Mińsku Mazowieckim odbył się kolejny turniej ligowy Mistrzostw Mazowsza w kategorii czwórek siatkarskich. Nike Ostrołęka wystawiła aż trzy drużyny. Największy sukces odniosła ekipa Nike 3, która wywalczyła awans do 2 ligi!

fot. Nike Ostrołęka

Drużynę Nike 1 tworzyły: Julia Suchecka, Pola Pędzich, Amelia Rychlicka, Amelia Stojke i Zuzia Żebrowska. Dziewczyny rywalizowały w pierwszej lidze i zaprezentowały się z bardzo dobrej strony – wygrały 4 spotkania, ponosząc zaledwie jedną porażkę. W kolejnym turnieju ponownie zagrają w pierwszej lidze.

W składzie Nike 2 znalazły się: Iza Brzostek, Hania Kobylińska, Ania Święcka, Paulina Szeląg i Ola Pawełek. Dziewczęta rywalizowały w trzeciej lidze i tym razem los był dla nich mniej łaskawy-– udało się wygrać jedno spotkanie, cztery razy musiały uznać wyższość rywalek. W następnym turnieju powalczą w czwartej lidze.

Najlepiej z całej trójki spisała się ekipa Nike 3 w składzie: Wanda Jastrzębska, Laura Brutkowska, Alicja Szczubełek, Julia Domarecka i Zosia Kruczyk. Dziewczyny wygrały cztery mecze, przegrały tylko raz i tym samym wywalczyły awans do drugiej ligi.

Nieodłączną częścią ostrołęckiej ekipy była również Natasza Tyszka, która przez cały turniej niestrudzenie dopingowała każdą z drużyn. Całością pracy szkoleniowej kieruje trener Mirosław Górka.

– Widać poprawę w wielu elementach gry. Wiemy, co musimy poprawić. Chcemy być jeszcze mocniejsi – podkreśla klub w swoim komunikacie. Kolejny turniej ligowy odbędzie się już za dwa tygodnie. Do tego czasu dziewczyny wracają na treningi.

Czytaj również: