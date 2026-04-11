Prezes MZPN w Ostrołęce. Projekt kadr powiatowych nabiera tempa. Każde zdolne dziecko ma być zauważone

Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk wraz z członkiem zarządu MZPN Danielem Kędzierskim - prezesem KS CK Troszyn - odwiedzili władze Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Celem wizyty było omówienie projektu kadr powiatowych - ambitnego przedsięwzięcia, które ma wyłowić i rozwijać najzdolniejszych młodych piłkarzy i piłkarki z całego Mazowsza.
W każdym powiecie województwa mazowieckiego ma powstać reprezentacja złożona z najzdolniejszych młodych zawodników i zawodniczek, wyłonionych poprzez systematyczne obserwacje i konsultacje szkoleniowe. Projekt zakłada objęcie monitoringiem jak największej liczby dzieci z całego powiatu, a następnie stworzenie przejrzystej ścieżki rozwoju sportowego. Innymi słowy: żaden zdolny młody piłkarz z powiatu ostrołęckiego nie ma być pominięty tylko dlatego, że gra w małym klubie w małej miejscowości.
Pietrzyk i Kędzierski odbyli rozmowy z lokalnymi władzami samorządowymi. W powiecie ostrołęckim starosta Piotr Liżewski potwierdził zaangażowanie samorządu w projekt. W Ostrołęce z kolei rozmawiano z wiceprezydentem miasta Stanisławem Kubłem na temat kadry miasta.
Powiat ostrołęcki i samo miasto Ostrołęka mają bogatą tradycję piłkarską i regularnie wydają utalentowanych zawodników. Projekt kadr powiatowych to szansa na to, by system wyłaniania talentów stał się bardziej systematyczny. – Dwa intensywne dni i bardzo konkretne ustalenia. Projekt kadr powiatowych nabiera realnego tempa – podsumował Sławomir Pietrzyk.
Pytanie
Po co takie inicjatywy? Dla kogo ta zdolna młodzież dla Legii, Jagiellonii lub innych klubów 1, 2 czy 3 ligi . Władze miasta niech się wezmą za Narew, sprowadza, szkoli a wyników nie ma od wielu lat! Jak to jest panie v-ce , że w Troszynie udało się z 3 ligą a tu nic się nie dzieje, a kierowników sportowych u nas w bród!
Tu potrzebna zmiana trenera z poza układów lokalnych , działacza-sposnora lub sponsorów strategicznych poważnych firm, a nie kacyków lokalnych, którzy robią pod szyldem klubu własne interesy a wyników sportowych jak na lekarstwo!
