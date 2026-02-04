SPS Volley Ostrołęka na 7. miejscu po wygranej z liderem. Zobacz tabelę

Po zwycięstwie 3:2 nad liderem tabeli UKS Orlęta Raszyn, SPS Volley Ostrołęka zajmuje 7. miejsce w tabeli I ligi mazowieckiej po 13 rozegranych meczach. Ostrołęczanie mają już 18 punktów.
Na czele tabeli utrzymuje się UKS Orlęta Raszyn z 32 punktami i 11 zwycięstwami. Drugie miejsce zajmuje SKS Iskra Warszawa z 30 punktami i 10 wygranych. Trzecie i czwarte miejsce zajmują odpowiednio SPS Jedlińsk (23 punkty) i GLKS Nadarzyn (23 punkty).
SPS Volley Ostrołęka z 18 punktami i 6 zwycięstwami zajmuje 7. miejsce w tabeli. Ostrołęczanie mają na koncie 25 setów wygranych i 26 setów przegranych, a także stosunek małych punktów 1136:1111.
Sensacyjne zwycięstwo 3:2 nad liderem UKS Orlęta Raszyn w sobotę 31 stycznia było prawdziwym przełomem dla ostrołęckiej drużyny. Po dramatycznym tie-breaku zakończonym wynikiem 15:13, SPS Volley pokazał, że może konkurować z najlepszymi drużynami w lidze. MVP meczu Damian Kwiatkowski i cała drużyna udowodnili, że mają charakter i potrafią wygrywać.
Komentarze
Gość
Szkoda że przespali pierwszą część sezonu
Iwona
nie ma sie czym chwalić
