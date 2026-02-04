SPS Volley Ostrołęka na 7. miejscu po wygranej z liderem. Zobacz tabelę

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 04 lutego 2026 2 Komentarze

Po zwycięstwie 3:2 nad liderem tabeli UKS Orlęta Raszyn, SPS Volley Ostrołęka zajmuje 7. miejsce w tabeli I ligi mazowieckiej po 13 rozegranych meczach. Ostrołęczanie mają już 18 punktów.

Na czele tabeli utrzymuje się UKS Orlęta Raszyn z 32 punktami i 11 zwycięstwami. Drugie miejsce zajmuje SKS Iskra Warszawa z 30 punktami i 10 wygranych. Trzecie i czwarte miejsce zajmują odpowiednio SPS Jedlińsk (23 punkty) i GLKS Nadarzyn (23 punkty).

SPS Volley Ostrołęka z 18 punktami i 6 zwycięstwami zajmuje 7. miejsce w tabeli. Ostrołęczanie mają na koncie 25 setów wygranych i 26 setów przegranych, a także stosunek małych punktów 1136:1111.

Zwycięstwo z liderem zmienia wszystko

Sensacyjne zwycięstwo 3:2 nad liderem UKS Orlęta Raszyn w sobotę 31 stycznia było prawdziwym przełomem dla ostrołęckiej drużyny. Po dramatycznym tie-breaku zakończonym wynikiem 15:13, SPS Volley pokazał, że może konkurować z najlepszymi drużynami w lidze. MVP meczu Damian Kwiatkowski i cała drużyna udowodnili, że mają charakter i potrafią wygrywać. 

>> KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ TABELĘ I LIGI MAZOWIECKIEJ <<

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
Czytaj również:

Komentarze

...
21:37, 04 lutego 2026

Gość

Szkoda że przespali pierwszą część sezonu  

ocena: -         zgłoś
...
20:02, 04 lutego 2026

Iwona

nie ma sie czym chwalić

ocena: -         zgłoś

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
Dorota Gnoza GKS Łyse I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Korona Ostrołęka Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie liga okręgowa mecz piłkarski piłka nożna. rekordy życiowe siatkówka sportowa rywalizacja sukces sportowy zwycięstwo
FaceBook