SPS Volley Ostrołęka na 7. miejscu po wygranej z liderem. Zobacz tabelę

Siatkówka 2 Komentarze

Udostępnij

Po zwycięstwie 3:2 nad liderem tabeli UKS Orlęta Raszyn, SPS Volley Ostrołęka zajmuje 7. miejsce w tabeli I ligi mazowieckiej po 13 rozegranych meczach. Ostrołęczanie mają już 18 punktów.

Na czele tabeli utrzymuje się UKS Orlęta Raszyn z 32 punktami i 11 zwycięstwami. Drugie miejsce zajmuje SKS Iskra Warszawa z 30 punktami i 10 wygranych. Trzecie i czwarte miejsce zajmują odpowiednio SPS Jedlińsk (23 punkty) i GLKS Nadarzyn (23 punkty).

SPS Volley Ostrołęka z 18 punktami i 6 zwycięstwami zajmuje 7. miejsce w tabeli. Ostrołęczanie mają na koncie 25 setów wygranych i 26 setów przegranych, a także stosunek małych punktów 1136:1111.

Zwycięstwo z liderem zmienia wszystko

Sensacyjne zwycięstwo 3:2 nad liderem UKS Orlęta Raszyn w sobotę 31 stycznia było prawdziwym przełomem dla ostrołęckiej drużyny. Po dramatycznym tie-breaku zakończonym wynikiem 15:13, SPS Volley pokazał, że może konkurować z najlepszymi drużynami w lidze. MVP meczu Damian Kwiatkowski i cała drużyna udowodnili, że mają charakter i potrafią wygrywać.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: