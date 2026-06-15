Sukcesy zawodniczek Pasji na Mistrzostwach i Pucharze Europy w Będzinie! [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 15 czerwca 2026 0 Komentarzy

W Będzinie odbyły się Mistrzostwa i Puchar Europy International Federation Majorettes Sport, zorganizowane przy współudziale Związku Sportowego Mażoretek. Ostrołęckie zawodniczki z zespołu Pasja zaprezentowały się na turnieju 21 razy i wywalczyły łącznie 6 miejsc medalowych! Część dziewcząt zdobyła także awanse na sierpniowe Mistrzostwa i Puchar Świata w Czechach.

Oto pełne zestawienie wszystkich wyników uzyskanych przez ostrołęczanki, które na tak dużej międzynarodowej imprezie wielokrotnie plasowały się w ścisłej europejskiej czołówce.

Miejsca medalowe w Pucharze Europy IFMS

3 miejsce i brązowy medal: Julia Sojma (solo buława juniorki)

3 miejsce i brązowy medal: Julia Sojma i Milena Sojma (duet buława juniorki)

Miejsca medalowe w Mistrzostwach Europy IFMS

1 wicemistrzyni Europy i srebrny medal: Zuzanna Jóźwiak (solo baton acrobatic kadetki)

1 wicemistrzyni Europy i srebrny medal: Kornelia Chełstowska (solo 2xbaton kadetki)

1 wicemistrzynie Europy i srebrny medal: Zuzanna Jóźwiak i Zofia Wieczorek (duo-trio pompon kadetki)

2 wicemistrzyni Europy i brązowy medal: Zuzanna Jóźwiak (solo pompon kadetki)

Pozostałe wysokie lokaty zajęte w Mistrzostwach Europy IFMS

4 miejsce: Kornelia Chełstowska (solo baton kadetki)

5 miejsce: Maja Baczewska (solo baton seniorki)

6 miejsce: Zofia Wieczorek i Kornelia Chełstowska (duo/trio baton kadetki)

6 miejsce: grupa Juniorki w składzie: Zuzanna Jóźwiak, Milena Sojma, Emilia Okrągła, Antonina Bona, Kinga Kaczyńska, Gabriela Kwiatkowska (miniformacja pompon juniorki)

7 miejsce: Kornelia Chełstowska (solo flaga juniorki – start w starszej kategorii wiekowej)

7 miejsce: Alicja Janicka (solo flaga seniorki)

9 miejsce: Maja Baczewska (solo flaga seniorki)

10 miejsce: Maja Jóźwiak (solo pompon kadetki – udany debiut w stawce 28 zawodniczek)

11 miejsce: Maja Baczewska (solo 2xbaton seniorki)

12 miejsce: grupa Kadetki w składzie: Zofia Wieczorek, Kornelia Chełstowska, Hanna Ustaszewska, Nadia Olszewska, Sonia Chojnacka (miniformacja baton kadetki)

12 miejsce: Wiktoria Dobkowska i Emilia Okrągła (duo/trio pompon juniorki)

12 miejsce: Kinga Kaczyńska (solo pompom juniorki)

13 miejsce: Maja Jóźwiak, Antonina Niedźwiedzka, Hanna Chojnacka (duo/trio pompon kadetki)

16 miejsce: Milena Sojma (solo pompom juniorki)

19 miejsce: Gabriela Kwiatkowska (solo pompom juniorki)

Te znakomite rezultaty na arenie międzynarodowej to efekt systematycznej pracy zawodniczek, dużego zaangażowania ich rodziców oraz opieki trenerskiej, którą sprawują Karolina Jóźwiak, Paulina Wójcik i Kamil Nurczyk. Koszty transportu zespołu do Będzina zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodniczek oraz całej kadry trenerskiej za tak godne reprezentowanie Ostrołęki i powodzenia na nadchodzących zawodach światowych!

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