Sukcesy zawodniczek Pasji na Mistrzostwach i Pucharze Europy w Będzinie! [ZDJĘCIA]

W Będzinie odbyły się Mistrzostwa i Puchar Europy International Federation Majorettes Sport, zorganizowane przy współudziale Związku Sportowego Mażoretek. Ostrołęckie zawodniczki z zespołu Pasja zaprezentowały się na turnieju 21 razy i wywalczyły łącznie 6 miejsc medalowych! Część dziewcząt zdobyła także awanse na sierpniowe Mistrzostwa i Puchar Świata w Czechach.
Oto pełne zestawienie wszystkich wyników uzyskanych przez ostrołęczanki, które na tak dużej międzynarodowej imprezie wielokrotnie plasowały się w ścisłej europejskiej czołówce.
3 miejsce i brązowy medal: Julia Sojma (solo buława juniorki)
3 miejsce i brązowy medal: Julia Sojma i Milena Sojma (duet buława juniorki)
1 wicemistrzyni Europy i srebrny medal: Zuzanna Jóźwiak (solo baton acrobatic kadetki)
1 wicemistrzyni Europy i srebrny medal: Kornelia Chełstowska (solo 2xbaton kadetki)
1 wicemistrzynie Europy i srebrny medal: Zuzanna Jóźwiak i Zofia Wieczorek (duo-trio pompon kadetki)
2 wicemistrzyni Europy i brązowy medal: Zuzanna Jóźwiak (solo pompon kadetki)
4 miejsce: Kornelia Chełstowska (solo baton kadetki)
5 miejsce: Maja Baczewska (solo baton seniorki)
6 miejsce: Zofia Wieczorek i Kornelia Chełstowska (duo/trio baton kadetki)
6 miejsce: grupa Juniorki w składzie: Zuzanna Jóźwiak, Milena Sojma, Emilia Okrągła, Antonina Bona, Kinga Kaczyńska, Gabriela Kwiatkowska (miniformacja pompon juniorki)
7 miejsce: Kornelia Chełstowska (solo flaga juniorki – start w starszej kategorii wiekowej)
7 miejsce: Alicja Janicka (solo flaga seniorki)
9 miejsce: Maja Baczewska (solo flaga seniorki)
10 miejsce: Maja Jóźwiak (solo pompon kadetki – udany debiut w stawce 28 zawodniczek)
11 miejsce: Maja Baczewska (solo 2xbaton seniorki)
12 miejsce: grupa Kadetki w składzie: Zofia Wieczorek, Kornelia Chełstowska, Hanna Ustaszewska, Nadia Olszewska, Sonia Chojnacka (miniformacja baton kadetki)
12 miejsce: Wiktoria Dobkowska i Emilia Okrągła (duo/trio pompon juniorki)
12 miejsce: Kinga Kaczyńska (solo pompom juniorki)
13 miejsce: Maja Jóźwiak, Antonina Niedźwiedzka, Hanna Chojnacka (duo/trio pompon kadetki)
16 miejsce: Milena Sojma (solo pompom juniorki)
19 miejsce: Gabriela Kwiatkowska (solo pompom juniorki)
Te znakomite rezultaty na arenie międzynarodowej to efekt systematycznej pracy zawodniczek, dużego zaangażowania ich rodziców oraz opieki trenerskiej, którą sprawują Karolina Jóźwiak, Paulina Wójcik i Kamil Nurczyk. Koszty transportu zespołu do Będzina zostały dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodniczek oraz całej kadry trenerskiej za tak godne reprezentowanie Ostrołęki i powodzenia na nadchodzących zawodach światowych!
Komentarze
Dodaj Komentarz