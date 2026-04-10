Zrobili to, jak na Troszyn przystało!

KS CK Troszyn przywiózł trzy punkty z Sieradza. W meczu 26. kolejki III ligi piłkarze z Troszyna pokonali Wartę Sieradz 2:1.

Troszyn objął prowadzenie już w 19. minucie. Po podaniu Jakuba Domańskiego do siatki trafił Arkadiusz Ciach. Dwanaście minut później wynik na 2:0 podwyższył Edgardo Ruiz - tym razem to Ciach był asystentem.

Warta odpowiedziała jeszcze przed przerwą - w 43. minucie bramkę kontaktową dla gospodarzy strzelił Duilio, ustalając wynik pierwszej połowy na 2:1 dla gości. Po przerwie Warta szukała wyrównania, ale Troszyn obronił prowadzenie i wywiózł z Sieradza komplet punktów. Znakomita passa trwa!

Warta Sieradz – KS CK Troszyn 1:2 (1:2)

