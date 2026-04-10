Zrobili to, jak na Troszyn przystało!

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 10 kwietnia 2026 1 Komentarz

KS CK Troszyn przywiózł trzy punkty z Sieradza. W meczu 26. kolejki III ligi piłkarze z Troszyna pokonali Wartę Sieradz 2:1.

Troszyn objął prowadzenie już w 19. minucie. Po podaniu Jakuba Domańskiego do siatki trafił Arkadiusz Ciach. Dwanaście minut później wynik na 2:0 podwyższył Edgardo Ruiz - tym razem to Ciach był asystentem.

Warta odpowiedziała jeszcze przed przerwą - w 43. minucie bramkę kontaktową dla gospodarzy strzelił Duilio, ustalając wynik pierwszej połowy na 2:1 dla gości. Po przerwie Warta szukała wyrównania, ale Troszyn obronił prowadzenie i wywiózł z Sieradza komplet punktów. Znakomita passa trwa!

Warta Sieradz – KS CK Troszyn 1:2 (1:2)

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Czytaj również:

Komentarze

...
22:55, 10 kwietnia 2026

Kibic

Jazda! duma Mazowsza!  

ocena: -         zgłoś

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa Bartnik Myszyniec Dorota Gnoza I liga mazowiecka III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Legia Warszawa Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Nike Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga Zawody pływackie Zuzanna Zecer mecz piłkarski piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe siatkówka zwycięstwo
FaceBook